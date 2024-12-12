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「正確左轉彎，你我都平安」，高雄市政府為宣導用路人行車注意周邊路況，並依循標誌、標線及號誌行駛，特別拍攝宣導影片，片中，家長以玩具小汽車示範，車輛左轉時，務必遵守安全步驟，行駛內側車道或左轉車道，切記勿鬼切、勿侵入對向直行車動線範圍！迷你可愛的小汽車是許多孩童愛不釋手的玩具，車輛可以隨著想像力恣意馳騁，而對照現實，交通安全非兒戲，為培育孩童安全的用路思維與行為，高雄市政府新聞局透過親子間的遊戲互動，拍攝短影音說明駕駛車輛左轉時的應注意事項與步驟，讓交通安全教育從小扎根，打造安全順暢的行車知識與環境。影片中也將「正確左轉彎」步驟節錄在影片中依序為：路口30公尺前打左轉方向燈、查看照後鏡，並擺頭注意有左側車道後方無車、變換至內側車道或左轉車道、行至路口再依燈號指示轉向。高市府也提醒，車輛駛入路口中心處等待左轉，並注意對向是否有直行車，優先禮讓直行車先行；進行左轉時，務必減速慢行、擺頭確認和停讓行人，多一分留意，能確保你我的交通安全。