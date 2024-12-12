2025台中十大伴手禮出爐，常勝軍歐客佬精品咖啡再度獲得最高榮譽金口碑獎。台中十大伴手禮舉辦16屆以來，歐客老已連續6屆獲獎，更四度蟬聯金口碑獎，是台中十大伴手禮最大嬴家之一。與民同樂，歐客佬即日起至15日，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1大回饋。
第16屆台中十大伴手禮票選活動，參賽踴躍，超過200家廠商品牌參加，初選百家進入決選階段，竸爭激烈，各廠商為搶攻年末的伴手禮市場，無不競推優質創新商品，經過網路票選後，於12月7、8兩日在台中市民廣場舉行民眾票選，得獎名單於8日晚間出爐。
歐客佬精品咖啡今年再度蟬聯第16屆十大伴手禮最高榮譽金口碑獎，總公司在臺中的歐客佬成立於2009年，已是連6年都得獎，往年不論首獎、金口碑獎或是最佳現場人氣獎，歐客佬常是一手包辦，以大滿冠優勢領先，是台中十大伴手禮常勝軍。
為慶祝連續4年榮獲台中十大伴手禮最高榮譽金口碑獎，歐客佬推出感恩回饋活動，自2024年12月12日（四）至12月15日（日），全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1，與所有支持民眾共享榮耀！
歐客佬咖啡表示，連年來，現場民眾的支持是最具體的呈現；歐客佬多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，目前擁有全世界咖啡品項最多的商家。此外，歐客佬15週年慶也同步進行中，活動期間單筆消費滿2,000元即可參加「月月抽好禮」，最大獎為現金15萬元！抽獎活動持續至2025年1月12日（日）。
歐客佬說，這次限時優惠不僅是一場味蕾的饗宴，更是對顧客多年支持的深深感謝。無論是愛好精品咖啡的咖啡控，還是想挑選伴手禮的親朋好友，這次限時優惠正是最好的時刻，與歐客佬一起品味感動，分享喜悅！歐客佬門市營業據點查詢：www.oklaocoffee.com/store。歐客佬網路購物車：www.oklaocoffee.net
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歐客佬精品咖啡今年再度蟬聯第16屆十大伴手禮最高榮譽金口碑獎，總公司在臺中的歐客佬成立於2009年，已是連6年都得獎，往年不論首獎、金口碑獎或是最佳現場人氣獎，歐客佬常是一手包辦，以大滿冠優勢領先，是台中十大伴手禮常勝軍。
為慶祝連續4年榮獲台中十大伴手禮最高榮譽金口碑獎，歐客佬推出感恩回饋活動，自2024年12月12日（四）至12月15日（日），全館咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1，與所有支持民眾共享榮耀！
歐客佬咖啡表示，連年來，現場民眾的支持是最具體的呈現；歐客佬多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，目前擁有全世界咖啡品項最多的商家。此外，歐客佬15週年慶也同步進行中，活動期間單筆消費滿2,000元即可參加「月月抽好禮」，最大獎為現金15萬元！抽獎活動持續至2025年1月12日（日）。
歐客佬說，這次限時優惠不僅是一場味蕾的饗宴，更是對顧客多年支持的深深感謝。無論是愛好精品咖啡的咖啡控，還是想挑選伴手禮的親朋好友，這次限時優惠正是最好的時刻，與歐客佬一起品味感動，分享喜悅！歐客佬門市營業據點查詢：www.oklaocoffee.com/store。歐客佬網路購物車：www.oklaocoffee.net