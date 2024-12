我是廣告 請繼續往下閱讀

除了在最具指標性的最佳創意代理商、數位創新代理商、媒體代理商等項目蟬連全面優勢外,陽獅集團台灣更橫掃多項關鍵領域,榮獲大中華區金獎肯定,從整合行銷(Integrated Marketing Agency)、品牌體驗(Brand Experience Agency)、顧客互動(Customer Engagement Agency)、電子商務(E-Commerce Agency)到人才發展(Talent Development Program),無一不展現其領導地位。這場激烈的競逐與輝煌的勝利,不僅突顯陽獅集團在台灣代理商業界的領航地位,更證明台灣的行銷專業與成績,已在大中華區域中穩居前茅。「榮譽的意義不僅在於表象上的光彩,而是它所承載的重量——金獎所代表的責任與承諾。」陽獅集團台灣首席執行長張明玲(Irene Chang)顯得語重心長,「2024年是台灣『金』喜不斷的一年,Team Taiwan在運動、創意等各領域都獲得世界級的佳績,但我們要關注的並非一時璀璨,而是榮耀背後的長期投資和辛勤耕耘。從坎城創意金獅,到Agency of the Year締造新高度,陽獅集團台灣的目標不只是追求獎項,而是通過集團跨領域創新與合作,為客戶創造長遠的價值。」12/6晚間在上海的頒獎典禮中,陽獅集團在大中華區之中國、台灣、香港各市場及各品牌上演精彩一戰,獅吼響徹穹頂星空。台灣刷新紀錄創下十五面佳績,大中華區共計贏得五十一面獎項榮耀,兩者均遠遠拉開與第二名間的距離。各專業品牌更以超群積分勇奪媒體、數位及公關三項區域大獎,展現最佳整合綜效,共創Power of One卓著成果。陽獅集團台灣實行Power of One策略已三年有餘,始終秉持行業領航者的態度,樂於帶動市場上的整合趨勢,引領One之風潮。此次集團以優異成績展現Power of One的強大綜效,再創《Campaign》Agency of the Year台灣獲獎紀錄之市場新高,更於亞太及大中華區域,囊括包含創意、數位創新、媒體、公關的75% Network獎項;旗下各品牌亦在多元領域大放異彩,各個穿金戴銀。由李奧貝納台灣(Leo Burnett Taiwan)執行長暨創意長楊榮柏(Kevin Yang)領軍的團隊在創意領域再度領先群倫,斬獲包括台灣年度創意代理商金獎在內的多項大獎,更同時奪得大中華整合行銷代理商金獎、大中華顧客互動代理商金獎、大中華內容行銷代理商銀獎,奠定其在台灣市場的龍頭地位。同時更以榮獲坎城金獅榮耀的CSR Program奪得大中華區年度企業社會責任金獎,充分展現創意人以推動社會改變為己任的HumanKind精神。星傳媒體(Starcom Taiwan)、實力媒體(Zenith Taiwan)、博丰數位(Performics Taiwan)、明思力公關(MSL Taiwan)四大品牌,也在此一具亞太業界指標地位的年度盛會中,各自豐收金獎肯定。星傳媒體榮獲大中華品牌體驗代理商、大中華電子商務代理商,及台灣年度數位創新代理商三項金獎,且在大中華數位創新代理商獎項榮獲區域大獎。實力媒體亦榮獲大中華年度媒體代理商的區域大獎,並在人才發展計劃榮獲大中華區金獎肯定。博丰數位更是大中華區程序化代理商獎項的常勝將軍,自2021年起連續三年獲得金獎後,今年再度以壓倒性優勢穩居領先,連莊第四面金牌。成軍僅三年的明思力公關,也以蒸蒸日上的策略與業績表現,躍升為台灣及大中華區公關代理商的金獎得主。在李奧貝納台灣執行長暨創意長楊榮柏的領導,及陽獅集團台灣Power of One的策略串連下,台灣李奧貝納(Leo Burnett Taiwan)的創意光芒繼今年橫掃全球各大創意獎後,再度閃耀在《Campaign》Agency of the Year大中華區年度最佳代理商的頒獎現場。李奧貝納台灣以百分百的入圍及得獎率在各獎項中順利擊敗強敵,斬獲包含台灣創意代理商金獎內的四金一銀五項大獎,充分彰顯其跨界整合與持續創新的核心競爭力,並進一步鞏固了李奧貝納作為台灣最受矚目創意代理商的領導地位。2024年對李奧貝納台灣來說是創意巔峰再攀新高的一年。在李奧貝納台灣執行長暨創意長楊榮柏的帶領下,品牌再度奪下《Campaign》台灣年度創意代理商金獎,且更上層樓於大中華區囊括三金一銀,總計榮獲五項大獎,足證其專業領導地位已涵蓋整合行銷、顧客互動、企業社會責任及內容行銷等多元領域。這個摘星時刻,凝聚了李奧貝納全體的心血也來自陽獅集團夥伴Power of One的力量這個豐碩成果,再度刷新台灣的紀錄我們超越了自己攀上的高峰我們翻新了自己開創的歷史~摘自李奧貝納台灣Facebook專頁四金一銀的榮耀,不僅展示了李奧貝納團隊經營創意事業的深度與廣度,也印證了楊榮柏提出「以創意改變未來」的品牌使命已在實踐中結出豐碩成果,李奧貝納台灣的作品不僅為客戶創造市場價值,也透過創新手法在文化與情感層面激發共鳴,為業界探索出一條嶄新的路徑。在楊榮柏領軍下,李奧貝納已在台灣市場奠定龍頭地位,並將更進一步引領創意、業績、科技並重的業界未來發展。以創意生意二刀流,擔負李奧貝納台灣創意及經營領導者雙重重任的楊榮柏,堅信「創意不僅是個體的火花,而是整體協作的結晶。」在他的領導下,李奧貝納台灣透過陽獅集團Power of One策略,強化內部與集團資源間的協作關係;更捨棄傳統創意代理商以高層領導者為尊的管理模式,充分授權、尊重團隊,甚至在受邀專訪時仍大方出讓宣傳舞台,「讓李奧貝納的優秀作品發聲。」同時,楊榮柏也借助集團力量,積極開拓國際學習與合作機會,並打造讓員工能釋放潛能的創意工作環境,使「心之所嚮」不僅是一個願景,更是李奧貝納台灣實際可感的文化。星傳媒體(Starcom Taiwan)長期堅持以人為本的核心理念,近兩年更進一步聚焦於電子商務,以其結合人性與成效的獨特 StarCommerce 策略引領業界。本屆《Campaign》Agency of the Year中,星傳媒體不僅奪得年度數位創新代理商台灣地區金獎及大中華區域大獎,更在大中華區的激烈競爭中突圍而出,同時榮獲年度品牌體驗代理商與年度電子商務代理商雙金獎,充分展現其在專業領域的卓越能力與領導地位。「Brand Experience Agency 正是星傳一直以來以人為本的定位,E-Commerce Agency是這兩年星傳主力發展的方向,」星傳媒體董事總經理李姿韻(Miki Lee)表示,「此次榮獲大中華區兩項金獎,不僅肯定了星傳媒體從過去到現在一貫秉持的品牌精神,更彰顯了我們對未來的遠見與承諾——重新定義商業互動模式,成為改變產業的驅動力量。我們將持續致力於為客戶提供創新且有效的解決方案,為客戶創造長期價值並推動產業進步。」星傳媒體的 StarCommerce 策略著眼於重新定義人與商業互動的方式,強調從洞察消費者行為開始,將創意與數據技術無縫結合,為品牌打造真正以人為本的電子商務解決方案。星傳媒體的卓越表現,印證了其作為全球領先媒體代理品牌的地位,同時也為台灣在電子商務與品牌體驗領域奠定了新標竿。未來,星傳媒體將持續以創新與專業,為更多品牌打造真正以人為本的體驗,讓每一次互動都成為意義非凡的瞬間。在本屆《Campaign》Agency of the Year大中華區評選中,實力媒體(Zenith Taiwan)除榮獲大中華區年度媒體代理商區域大獎,及台灣年度媒體及數位創新代理商銅銀獎之外,更憑藉在人才發展及成效行銷領域的卓越表現,勇奪「大中華年度人才發展計劃金獎」與「大中華年度成效代理商銅獎」(Performance Agency),再一次印證其作為業界領導品牌的實力。實力媒體長期秉持「以人才為核心」的發展理念,推動Z-Power計劃,將培育專業技能、提升個人成長與創造團隊綜效視為成功的基石。今年,實力媒體通過系統化的培訓計劃、量身訂做的職涯發展機會,以及陽獅集團Power of One的資源整合,幫助團隊成員在媒體計劃、數據應用與成效優化等各領域實現突破性成長。實力媒體台灣董事總經理楊靄雲(Maggie Yang)表示:「我們始終相信,真正的創新來自於人才的投入與每位人才的持續成長。今年的成果不僅是團隊努力的體現,更是我們長期專注於人才賦能與成效提升的成果見證。」在成效行銷領域,實力媒體憑藉數據驅動的策略洞察和優化技術,為品牌客戶實現了跨平台的投資回報最大化。從細微成長訊號的精準解譯,到電子商務轉化率的提升,實力媒體將創意與技術完美結合,幫助品牌在競爭激烈的市場中脫穎而出。今年團隊以一系列優異的成效案例獲得業界高度評價,更突破以往此獎項被中國及香港長期獨佔的狀況,為台灣奪得第一面成效行銷獎牌,穩固實力媒體在ROI及成效導向媒體策略的領導地位。未來,實力媒體將繼續以人才為動力核心,聚焦於數據洞察與成效優化,為客戶打造具前瞻性且高效的AI-ROI媒體解決方案,並在全球媒體代理領域持續以數據及成效為本,引領創新風潮。陽獅集團(Publicis Groupe)(巴黎歐洲證券交易所上市企業,股票代碼FR0000130577, CAC 40指數成分股)是傳播業的全球領導者之一,且業務蒸蒸日上,即將於2024年底躍升為全球第一大傳播集團。陽獅集團台灣旗下包含李奧貝納、星傳媒體、實力媒體、博丰數位、極達創新、明思力公關六大品牌,業務貫通整個傳播價值鏈的各個環節,從顧問諮詢到實操執行,並融合行銷與數位業務轉型,且為客戶大規模進行個人化傳播的首選合作夥伴。集團在品牌傳播、媒體、數位創新、公關、數據和行銷科技各大主要領域均擁有堅實專業,並通過Power of One實現整合而靈活的組織架構,有效協作推進多元解決方案,使品牌客戶們可以便捷地運用陽獅集團在各個市場中的所有專業能力。陽獅集團在全球100多個國家和地區,擁有超過十萬名專業人才,共同致力於協助客戶擁抱現代傳播所帶來的商機。