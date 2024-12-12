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▲廖福特財產申報表確實有這塊土地。（圖／徐巧芯辦公室提供）

▲國民黨立委徐巧芯披露，該洗車場還開假發票。（圖／徐巧芯辦公室提供）

立法院今（12）日召開全院委員會，上午對司法院大法官被提名人廖福特進行詢答。國民黨立委徐巧芯在詢答時，先是曬出廖福特財產申報表，踢爆廖福特土地租給業者做洗車場是違建，被發現違規後，還以伸縮棚架規避稽查，已經有很多居民檢舉投訴，甚至還經營違法停車場，痛批「作為大法官提名人，自己財產都違法了，要怎麼相信做大法官會公平公正？」徐巧芯在詢答時，先是曬出廖福特財產申報表，詢問是否有這塊土地，現在在做什麼樣的營運？做停車場是否符合規定？廖福特說，好像是做洗車場，承租人有跟他說，有依據法律規定進行。「我目前為止沒有了解他有其他違法。」徐巧芯曬出現場照片，直指這就是違法的，因為有違建，廖則反駁，「他後來改成布篷」。徐巧芯轟，一樣啊，這就是知法玩法，廖根本就一直都知道，早就被檢舉很多次，布篷洗車場就是違章建築，很多居民都檢舉還遲遲不改善。徐巧芯痛批，109年就查報，一直到112年才拆除頂棚，甚至現在部分時間依然是違建，「作為大法官提名人，自己財產都違法了，要怎麼相信做大法官會公平公正」？廖福特辯稱，自己只是有共有的一部分。徐巧芯痛批，廖福特明明知道是做洗車場，知道這地方曾經被查到，「你來要推給其他繼承人嗎？以後做大法官既要推給別人嗎？就是違建嘛！」徐巧芯揭露，原來這業者就是用伸縮棚架規避稽查，稽查人員要來時，就把棚子收起來，要洗車再打開。不僅如此，洗車場還開假發票，恐有漏稅嫌疑。徐巧芯再爆，因為這是自己的選區，已經有很多民眾檢舉，這地點晚上設為停車場，還沒有向台北市交通局登記，就是違規停車場，甚至收費標準混亂。廖福特則說，自己會再釐清。「確實有一些需要...之後會再去了解」。