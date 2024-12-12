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小武受朋友邀約KTV歡唱，朋友點起K菸助興並慫恿吸食，小武好奇下施用K菸-3級毒品，經店家發現報警，帶回警局偵訊，在朋友哀求下，承認K盤是他帶的，因此構成了「曝險」要素。高市少輔會接案後串連起家庭關懷與陪伴，將小武心中所缺的一小塊拼圖重新拼湊起來，讓小武找回對家庭的歸屬感，進而意識到自己好像走錯路，為回頭之路找到了開端。過往這樣的案件，會直接進入司法系統，開啟調查、審理、裁定及執行處遇，過程費時、耗能又冗長，也不免讓少年被貼上罪犯標籤。少年事件處理法新制上路後「行政輔導先行，以司法為後盾」，運用輔導先行機制，由少輔會結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，協助曝險少年遠離危險情境，回歸正常生活，與維護少年健全成長，避免少年過早進入司法系統。少輔會接案後了解到，小武的父母離異後，爸爸長時間開砂石車，無暇照顧小武，姐姐替代母職管教他，直到國中時期遠嫁台中，少了姐姐的陪伴與照顧，小武感覺自由許多，但看著空蕩蕩的家裏心裡頭似乎缺少了什麼，無聊的小武開始參加陣頭、出熱鬧，同儕間熱絡的互動填補小武對家庭的缺口。小武喜歡熱鬧，有人際關係需求，及因家庭陪伴關懷度不足而偏離正常生活，因此努力創造機會串連家庭關懷與陪伴，將小武心中所缺的一小塊拼圖重新拼湊起來，姐姐承擔起較多關懷與支持，爸爸調整開車路線增加返家、在家機會，哥哥則利用工作閒暇返家陪伴小武過夜，凝結家庭向心力讓小武找回對家庭的歸屬感，進而意識到自己好像走錯路，為回頭之路找到了開端。少輔會接續藉由法治案例教育增強小武辨別危險情境、篩選朋友機制與討論未來具體可行方向。小武雖遺憾中斷學業，但也很快整理出想要工作賺錢，以減輕家裏經濟負擔。工作後小武漸漸長出自信心並在職場中認識正向同儕，除滿足人際關係需求外，更設定目標仿傚成功同事以成為師傅級為工作目標，因此更有自信及規劃、珍惜與滿意現在的自己。少年偏差行為往往脫離不了家庭關連性，在輔導歷程中第一步是要找出關鍵性的力量，服務對象不僅是少年本身，而是透過與家庭協力一步一步拉回少年與家庭的距離，填補少年缺失角落重新拼湊家庭樣貌，進而啟發少年自律行為並回歸正常生活。