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高雄市1名69歲林姓婦人經朋友介紹她『存錢』，存8年獲利18%，相當可觀，還有模有樣地拿出投資商品的DM，向林婦一番天花亂墜，聽聞有如此高報酬率，林婦十分心動，但又心存疑義，遂拿著投資商品的介紹書到住家附近的銀行詢問是否有類似的投資，幸遇機警行員覺察有異，緊急通報轄區警方成功保住林婦多年積蓄養老金。日前新興分局自強路派出所接獲轄區金融機構主動通報，有一名林姓婦人（44年次）臨櫃諮詢投資，因其諮詢事項，疑似有遭詐騙情事，行員驚覺有異立即通報警方到場協助攔阻關懷。自強所警組巡佐李文裕、警員郭子槐到場瞭解，勸阻。員警告知林婦此為龐氏騙局，通常都會用【低風險、高報酬】的口號吸引投資人，並且不斷慫恿投資人繼續拉攏更多的投資人加入，藉此獲得更多的報酬，經警方不斷解釋、分享許多相關詐欺案例並強調切勿輕信來源不明的投資訊息，林婦才恍然大悟，感謝自強所員警及銀行行員積極解說，否則自己投下的可是自己辛苦工作多年的養老金！新興分局分局長陳柏彰呼籲，該分局持續落實與轄內金融機構和超商配合並建立聯防機制，共同守護民眾財產安全。