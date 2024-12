我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼Gracie Abrams外貌、歌藝、創作實力兼具,被視為怪物級新人。(圖/Gracie Abrams IG)

▲Gracie Abrams(右)和泰勒絲在演唱會上合唱。(圖/Taylor Swift IG)

入圍2025年葛萊美獎最佳新人獎的美國創作女歌手Gracie Abrams(葛蕾西),明年4月17日將於台北國際會議中心(TICC)舉辦《Gracie Abrams: The Secret of Us Tour in Taipei》世界巡迴演唱會,理想國會員將可在12月12日上午11點搶先購票,門票12月13日上午11點拓元售票系統全面開賣。Gracie Abrams 2019年才出道,創作才華連天后泰勒絲都搶著合作,欽點她擔任自己演唱會的暖場嘉賓。理想國昨(11)日在粉專宣布,Gracie Abrams(葛蕾西)首次亞洲巡迴演唱會4月17日降臨台北,時間為2025年4月17日,地點在台北國際會議中心TICC,第一波開放會員購買預售票,理想國會員可在12月12日上午11至11點59分購票,一般民眾可於12月13日上午11點上拓元售票系統買票。Gracie Abrams 2020年發行首張EP《Minor》,2023年6月推出首張專輯《Good Riddance》,該專輯闖入美國告示牌排行榜(Billboard)前200名,單曲〈Everywhere, Everything〉首次進入告示牌百大單曲榜;不僅如此,外貌出眾、流行樂作品出色的她,被泰勒絲指名合作,不僅是巡演的暖場歌手,兩人還合唱〈Us〉一曲,該首歌獲得本屆葛萊美獎「最佳流行演唱組合」提名。此外,Gracie Abrams有個大名鼎鼎的導演父親J·J·亞伯拉罕,母親為知名監製Katie McGrath,從小在演藝世家長大,受藝術涵養薰陶的她,展露明星潛質和音樂才華,不令外界感到意外。被視為樂壇年度新人的Gracie Abrams,其他熱門單曲還有 〈I miss You, I’m sorry〉、〈I Love You, I’m Sorry〉等 ,世巡亞洲站場次一公布,Gracie Abrams興奮地說:「我的首次亞巡終於來了,不敢相信很開心要在這些城市演出,這是我多年來的夢想,我等不及要見到你們了!」Gracie Abrams亞洲巡迴演唱會從新加坡起跑,陸續前往東京、香港、曼谷、首爾,台北為最終站。