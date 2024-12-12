我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼Gracie Abrams外貌、歌藝、創作實力兼具，被視為怪物級新人。（圖／Gracie Abrams IG）

▲Gracie Abrams（右）和泰勒絲在演唱會上合唱。（圖／Taylor Swift IG）

入圍2025年葛萊美獎最佳新人獎的美國創作女歌手Gracie Abrams（葛蕾西），明年4月17日將於台北國際會議中心（TICC）舉辦《Gracie Abrams: The Secret of Us Tour in Taipei》世界巡迴演唱會，理想國會員將可在12月12日上午11點搶先購票，門票12月13日上午11點拓元售票系統全面開賣。Gracie Abrams 2019年才出道，創作才華連天后泰勒絲都搶著合作，欽點她擔任自己演唱會的暖場嘉賓。理想國昨（11）日在粉專宣布，Gracie Abrams（葛蕾西）首次亞洲巡迴演唱會4月17日降臨台北，時間為2025年4月17日，地點在台北國際會議中心TICC，第一波開放會員購買預售票，理想國會員可在12月12日上午11至11點59分購票，一般民眾可於12月13日上午11點上拓元售票系統買票。Gracie Abrams 2020年發行首張EP《Minor》，2023年6月推出首張專輯《Good Riddance》，該專輯闖入美國告示牌排行榜（Billboard）前200名，單曲〈Everywhere, Everything〉首次進入告示牌百大單曲榜；不僅如此，外貌出眾、流行樂作品出色的她，被泰勒絲指名合作，不僅是巡演的暖場歌手，兩人還合唱〈Us〉一曲，該首歌獲得本屆葛萊美獎「最佳流行演唱組合」提名。此外，Gracie Abrams有個大名鼎鼎的導演父親J·J·亞伯拉罕，母親為知名監製Katie McGrath，從小在演藝世家長大，受藝術涵養薰陶的她，展露明星潛質和音樂才華，不令外界感到意外。被視為樂壇年度新人的Gracie Abrams，其他熱門單曲還有 〈I miss You, I’m sorry〉、〈I Love You, I’m Sorry〉等 ，世巡亞洲站場次一公布，Gracie Abrams興奮地說：「我的首次亞巡終於來了，不敢相信很開心要在這些城市演出，這是我多年來的夢想，我等不及要見到你們了！」Gracie Abrams亞洲巡迴演唱會從新加坡起跑，陸續前往東京、香港、曼谷、首爾，台北為最終站。