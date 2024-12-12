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針對勞動部員工霸凌輕生案，勞動部重啟調查，昨日指出謝宜容曾職場霸凌，包含要求在凌晨回訊息、強迫職員在走廊跑步等。對此，律師黃帝穎今（12）日痛批，謝宜容自以為獨裁者，導致「貪瀆收押、霸凌害命」二大嚴重後果。針對謝宜容被勞動部重啟調查一事，黃帝穎表示，報告記載謝宜容曾指示略以「有關機關人事調度、首長領導風格事宜，不容置喙，請所屬機關首長比照辦理」；他直言，謝宜容稱領導不容置喙就是獨裁者。黃帝穎提到，韓國總統尹錫悅發布戒嚴令，遭國會過半數否決，6小時即發布解嚴，這就有權力必有制衡的民主常態，謝宜容竟稱領導不容置喙，顯然「謝宜容自以爲比尹錫悅還大」。黃帝穎說，謝宜容自以為獨裁者，欠缺民主觀念，導致二大嚴重後果，貪瀆收押、霸凌害命。第一，他說，謝宜容在分署稱霸，自認領導不容置喙，因此對公款支配，應也認為不容置喙，但這踩到法律的紅線，檢方查到謝宜容涉貪污圖利及違反政府採購法證據，並成功說服法官裁定謝宜容收押禁見。第二，黃帝穎說，謝宜容以為稱霸分署，對下屬毫無同理心，最終霸凌害命，勞動部重啟調查的調查報告，可見謝宜容稱領導不容置喙，對下屬毫無同理心，這種獨裁者稱霸分署，最終發生高壓霸凌，下屬輕生的憾事。