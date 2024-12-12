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立法院今（12）日院會繼續審查大法官被提名人劉靜怡人事同意案，民眾黨立委林憶君提到，劉靜怡曾痛批立委王義川利用基地台人流分析是「蠢到爆表的地步」，是否為真心話？劉靜怡則大方承認「是，這些就是我的真心話」，她並強調，取得資料者不應該有對人民隱私上下其手的機會。大法官被提名人劉靜怡今至立院院會就人事案備詢，民眾黨立委林憶君指出，劉靜怡長期從事人權社會運動，大砲性格卻選擇向權力核心靠攏，是否因「卡管」有功，加上「打蔡」論文門不遺餘力，且向上管理？劉靜怡則回應，她不知道自己為何被提名，並否認有向上管理。而劉靜怡過去針對民進黨政策會前執行長、現任立委王義川，利用基地台人流分析，批評他的行為是「蠢到爆表的地步」，劉靜怡則是大方承認這是她的真心話。至於外傳劉靜怡曾質疑前總統蔡英文的論文有問題，她今天則澄清，自己從來沒有說過蔡英文的論文有問題，「因為我沒有任何證據，無從判斷。」針對近期沸沸揚揚的廢死議題，劉靜怡表示，身為台灣人權促進會的會長，秉持國家要走向沒有死刑，不應該活在應報思想裡，弱肉相殘事情繼續發生，故對憲判字第8號的判決感到遺憾。她並指出，現況對被害人保護的部分，包括被害人如何參加訴訟程序獲得舒緩都做得不好，政府、立法部門應該負擔更多保護被害人、被害人家屬的工作，這是國家的保護義務。