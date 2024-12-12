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台中市議員陳文政在議會質詢中批評，台中市政府對準公共化托嬰業者的「起始價」政策，導致業者收入偏低，在物價與人力成本嚴重通膨的壓力下，已成為「血汗產業」。他呼籲市府取消不合時宜的規定，並提高補助標準，改善托嬰產業環境。陳文政指出，台中市公托名額嚴重不足，候補人數達核定人數的3倍以上，民間業者已成為托育政策推動的支柱。然而，台中市府卻要求準公共化托嬰業者以16,000元起始價收費，且每年最多只能調升5%。相較其他縣市普遍以中央規定「家戶可支配所得10%」作為收費標準，台中業者平均收入僅17,632元，遠低於屏東的19,000元。他批評，市府補助僅1,400元，是六都中最低，卻以「起始價」限制業者收費，導致業者每月每名學生少收約5,000元，平均每月短收約10萬元。陳文政表示，市府以「起始價」壓低業者收費，但面對中央將修正準公共化托育人員「每月加薪3,200元」的要求，業者根本無力承擔，形同走投無路。他提醒，若政策不調整，將進一步惡化產業環境，若業者大量退出市場，將直接影響家長與幼兒的權益。他呼籲，市府取消全國獨有的「起始價」政策，若顧慮取消起始價會讓家長自付額變高，市府應提高地方補助標準作為因應，而不是逼迫業者苦撐。他強調，「托嬰產業不是做功德，市府應尊重專業，改善業者與從業人員的待遇，才真正有利於提升台中托嬰品質與產業發展」。