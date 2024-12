我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華男足本週來到香港進行東亞盃賽事,中華隊首戰蒙古,來自海地的班吉,歸化後首秀貢獻1傳1射。(圖/中華足協提供)

▲中華男足本土前鋒游耀興替補破門,聯手率隊以4球大勝,等於只要下役14日對地主香港,只要踢平,就能憑藉淨勝球優勢拿下B組第1出線。(圖/中華足協提供)

▲東亞盃中華隊首戰對蒙古,安以恩與班吉首次組成歸化雙箭頭發威,終場以4:0大勝蒙古,賽後中華男足自發性整理休息室,並留下「Thank You From Taiwan」感謝香港場地工作人員相當暖心。(圖/中華足協提供)

中華男足終於在東亞盃前的國際友誼賽終止7連敗低潮,昨晚東亞盃首戰對蒙古,安以恩與班吉首次組成歸化雙箭頭大展神威,終場以4:0擊敗蒙古,賽後中華男足自發性整理休息室,並留下「Thank You From Taiwan」感謝香港場地工作人員,相當暖心。上個月18日中華男足作客新加坡與地主進行國際友誼賽,靠著混血球員刁天龍、岳明峰的強攻,以及安以恩傷停補時間階段進球,終場3:2險勝,拿下今年首勝並終止7連敗低潮。本週來到香港進行東亞盃賽事,中華隊首戰蒙古,來自海地的班吉,歸化後首秀貢獻1傳1射,安以恩「梅開二度」,加上本土前鋒游耀興替補破門,聯手率隊以4球大勝,等於下役14日對地主香港,只要踢平,就能憑藉淨勝球優勢拿下B組第1出線。昨天賽後,中華男足離開前自發性將休息室整理乾淨才離開,並在白板上留下「Thank You From Taiwan。謝謝From台灣。」的暖心訊息,感謝香港工作人員對於球賽所付出的辛勞。