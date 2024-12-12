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▲中華男足本週來到香港進行東亞盃賽事，中華隊首戰蒙古，來自海地的班吉，歸化後首秀貢獻1傳1射。（圖／中華足協提供）

▲中華男足本土前鋒游耀興替補破門，聯手率隊以4球大勝，等於只要下役14日對地主香港，只要踢平，就能憑藉淨勝球優勢拿下B組第1出線。（圖／中華足協提供）

▲東亞盃中華隊首戰對蒙古，安以恩與班吉首次組成歸化雙箭頭發威，終場以4：0大勝蒙古，賽後中華男足自發性整理休息室，並留下「Thank You From Taiwan」感謝香港場地工作人員相當暖心。（圖／中華足協提供）

中華男足終於在東亞盃前的國際友誼賽終止7連敗低潮，昨晚東亞盃首戰對蒙古，安以恩與班吉首次組成歸化雙箭頭大展神威，終場以4：0擊敗蒙古，賽後中華男足自發性整理休息室，並留下「Thank You From Taiwan」感謝香港場地工作人員，相當暖心。上個月18日中華男足作客新加坡與地主進行國際友誼賽，靠著混血球員刁天龍、岳明峰的強攻，以及安以恩傷停補時間階段進球，終場3：2險勝，拿下今年首勝並終止7連敗低潮。本週來到香港進行東亞盃賽事，中華隊首戰蒙古，來自海地的班吉，歸化後首秀貢獻1傳1射，安以恩「梅開二度」，加上本土前鋒游耀興替補破門，聯手率隊以4球大勝，等於下役14日對地主香港，只要踢平，就能憑藉淨勝球優勢拿下B組第1出線。昨天賽後，中華男足離開前自發性將休息室整理乾淨才離開，並在白板上留下「Thank You From Taiwan。謝謝From台灣。」的暖心訊息，感謝香港工作人員對於球賽所付出的辛勞。