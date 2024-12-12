聽過抽獎抽過披薩、聽過必勝客殺紅眼折扣買一送一，但你聽過刮刮樂中12個必勝客披薩？近日有網友分享自己去買刮刮樂，結果刮開之後不僅幸運獲得5萬元獎金，還額外加碼12個必勝客的披薩，貼文在網路上爆紅，許多人本來以為這是惡整刮刮樂，沒想到的是，台彩真的有在賣這張刮刮樂，最高頭獎還200萬元，引起熱烈討論。

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一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「心臟快要跳出來了」並且附上一張刮刮樂的照片，只見該張刮刮樂最底下寫著「若刮中披薩的圖案，即得5萬元+12個必勝客大披薩」讓人不敢相信這是台彩會販售的刮刮樂。

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▲網友分享自己玩台彩刮刮樂，結果刮中現金5萬元+12個必勝客披薩，讓他直呼：「心臟快跳出來了！」（圖/Threads）
貼文曝光後，不少網友紛紛留言「假的吧，哪有這種刮刮樂啊」、「感覺也太奇妙，第一次看到刮刮樂可以刮吃的....想要去買來試試手氣欸」、「12個必勝客大披薩是要吃到民國幾年啦哈哈哈哈哈」、「這是哪款刮刮樂啊？也太酷了吧」、「所以這是真的？我以為是惡搞的刮刮樂」。

台彩x必勝客刮刮樂爆紅！官網證實「披薩款刮刮樂是真的」

隨著話題度在社群傳開，《NOWnews》記者也抱持半信半疑的態度到台彩官網查詢，結果發現真的有這張刮刮樂，名為「必勝派對」，是台彩在今年10月初上架的新款刮刮樂，最大頭獎是200萬元，第二獎項就是該網友刮中的「5萬元+12個必勝客大披薩」！

台彩當時也表示，將持續推出各種創新主題與玩法的刮刮樂，同時藉由不同的跨界合作提供民眾多元歡樂的刮獎體驗，而這次跟必勝客披薩作為獎項，是首款結合國內連鎖品牌的刮刮樂，如果幸運刮中的民眾可以獲得12張必勝客大披薩兌換卡，每張兌換卡都可以到門市換一個13吋的大披薩。

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▲台彩真的和必勝客在10月推出一款「必勝派對」的刮刮樂，最高頭獎獎金高達200萬元。（圖/台彩官網）
台彩x必勝客「必勝派對」超逗趣！售價、中獎機率、玩法、獎金結構一次看

該款「必勝派對」每一張售價為200元，總中獎機率為34.%，玩法非常簡單，就是「您的號碼」對中「幸運號碼」，就可以得到該幸運號碼底下顯示的獎金；如果刮到披薩的圖案，就可以得到2獎「5萬元+12個必勝客大披薩」。

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▲「必勝派對」玩法單純，您的號碼對中幸運號碼就得該號碼對應獎金，或者刮出披薩圖案，就得5萬元獎金+12個必勝客大披薩！（圖/台彩官網）
🟡「必勝派對」總發行數561萬張

📍頭獎200萬元：5張
📍貳獎5萬元+12個必勝客大披薩：100張
📍參獎1萬元：225張
📍肆獎5千元：548張
📍伍獎3千元：1594張

📍陸獎2千元：1萬98張
📍柒獎1千5百元：3萬6445張
📍捌獎1千元：14萬1300張

📍小獎500元：16萬8174張
📍小獎300元：60萬5965張
📍小獎200元：94萬2862張

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