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▲網友分享自己玩台彩刮刮樂，結果刮中現金5萬元+12個必勝客披薩，讓他直呼：「心臟快跳出來了！」（圖/Threads）

▲台彩真的和必勝客在10月推出一款「必勝派對」的刮刮樂，最高頭獎獎金高達200萬元。（圖/台彩官網）

▲「必勝派對」玩法單純，您的號碼對中幸運號碼就得該號碼對應獎金，或者刮出披薩圖案，就得5萬元獎金+12個必勝客大披薩！（圖/台彩官網）

聽過抽獎抽過披薩、聽過必勝客殺紅眼折扣買一送一，但你聽過刮刮樂中12個必勝客披薩？近日有網友分享自己去買刮刮樂，一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「心臟快要跳出來了」並且附上一張刮刮樂的照片，貼文曝光後，不少網友紛紛留言、「所以這是真的？我以為是惡搞的刮刮樂」。隨著話題度在社群傳開，《NOWnews》記者也抱持半信半疑的態度到台彩官網查詢，台彩當時也表示，將持續推出各種創新主題與玩法的刮刮樂，同時藉由不同的跨界合作提供民眾多元歡樂的刮獎體驗，📍參獎1萬元：225張📍肆獎5千元：548張📍伍獎3千元：1594張📍陸獎2千元：1萬98張📍柒獎1千5百元：3萬6445張📍捌獎1千元：14萬1300張📍小獎500元：16萬8174張📍小獎300元：60萬5965張📍小獎200元：94萬2862張