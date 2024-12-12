我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裹上特製金沙奶油醬的「金沙玉米豬豬煲」328元與「金沙雞翅豬豬煲」348元。（圖／緯豆集團提供）

▲「鹹魚翻身豆腐煲」298元。（圖／緯豆集團提供）

▲「鹽酥爆炒香雞煲」318元。（圖／緯豆集團提供）

▲「點點心」插旗新北中和環球店，全新店裝風格亮相。（圖／緯豆集團提供）

▲瓦城泰統集團全新品牌 「SHANN SHANN小香」，進駐台北新光三越信義A9館。（圖／瓦城泰統集團提供）

緯豆集團「點點心」插旗新北Global Mall環球購物中心中和店，搶先開賣11款「港味豬豬煲」全新菜品。12月13日至12月24日，凡同桌顧客姓名有「ㄓㄨ」同音字，任點一道「港味豬豬煲」新菜，免費再請「麻婆火辣豆腐煲」乙份，每日限量送完為止。瓦城泰統集團也推出全新「SHANN SHANN小香」進駐台北新光三越信義A9館。「點點心」把招牌豬仔變成豬隊友（稱讚的意思），以豬仔造型設計的砂鍋、端出11道「港味豬豬煲」暖胃新菜，首推「金沙玉米豬豬煲」與「金沙雞翅豬豬煲」，將去皮紅地瓜搭配金蜜玉米或雞中翅，裹上薄粉炸至金黃酥脆，再均勻抹上主廚特製的金沙奶油醬，甜鹹滋味豐富。而「蟹絲底里海鮮炊飯」以特選牛奶香米加入雞湯和蟹粉汁慢炊入味，吸附湯汁精華的米飯香氣四溢，配料有新鮮蝦仁、香菇絲與鴨蛋蛋花，上桌時再撒上海苔芝麻香鬆、米香粒、蔥花、芹菜、香菜增添口感；「鹽酥爆炒香雞煲」選用肉質豐厚雞肉，搭配奶油爆香紫洋蔥、蒜仁、薑、紅蔥頭和蔥段，最後再以主廚特調椒鹽提味；「爆炒XO醬時蔬」將特選季節新鮮蔬菜加入XO醬與奶油香氣十足。推薦重口味的粉絲可品嚐「鹹魚翻身豆腐煲」濃郁鹹香；還有白飯小偷「麻婆火辣豆腐煲」添加雲南青麻椒粉、撒上老油條脆片，增加辣麻香脆層次；嗜辣控還可嚐鮮「牛氣沖天香辣煲」、「香辣肥腸嫩雞煲」、「蒜蓉粉絲鮮蝦煲」、「蟹意蝦滿豆腐煲」等口味。「點點心」全新插旗新北中和環球店，全店面積約64坪、規劃共82個席位，跳脫以往店裝設計，以色彩鮮明的藝術風塗鴉重新詮釋，大色塊搭配簡約線條繪製豬仔流沙包、松露燒賣皇等人氣餐點，營造活潑俏皮的空間。歡慶點點心「港味豬豬煲」12月13日於全新開幕門市「中和環球店」搶先開賣，12月19日起接續於微風信義店、微風北車店、新莊宏匯店、新店裕隆城店、桃園台茂店、中壢大江店、新竹巨城店、LaLaport台中店、台南三井店、台南新光店、高雄夢時代店推出，共12間門市限定販售。12月13日至12月24日，凡同桌顧客姓名有「ㄓㄨ」同音字，任點一道「港味豬豬煲」新菜，免費再請吃「麻婆火辣豆腐煲」乙份，每日限量送完為止。另外，瓦城泰統集團也推出全新品牌 「SHANN SHANN小香」，以現代時尚摩登風格進駐台北新光三越信義A9館，改良經典台菜、主打「新潮台灣菜」並結合紅白酒的餐酒搭配，催生「九孔鮑魚滷肉飯」、「黑松露鮮蝦蒸蛋」、「香煎虱目魚」、「虎皮鮮蝦捲」、「花生米血骰子牛」等美饌。