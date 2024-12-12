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▲唐嫣（右）捨不得告別汪小姐，拍完最後一個鏡頭爆哭，特別與王家衛（左）合影。（圖／緯來戲劇台）

▲唐嫣改變以往美女形象，燙了捲髮戴上眼鏡像變了個人。（圖／緯來戲劇台）

唐嫣在《繁花》中飾演寶總（胡歌 飾）身邊重要的女人，這是她第一次跟名導王家衛合作，擔心自己拍不好，過去三年她只拍《繁花》汪小姐這個角色，剛開始一直NG，擔心拖累劇組進度，有次特別卡，王家衛要她過去聊聊，才一開口就把唐嫣給逼哭了。在《繁花》中，唐嫣飾演寶總的得力助手，在事業上為他助攻，也默默深愛著他；劇中，戴著大框眼鏡、一頭捲髮的「汪小姐」心直口快，講話大喇喇地，走在黃河路上，大家都得因為寶總的關係敬她幾分。唐嫣是上海人，她說，從小有聽過黃河路，但卻沒去過，一開始獲得「汪小姐」這個角色，知道王家衛導戲磨人也非常緊張，尤其剛開始演了好幾次都沒過，擔心拖累劇組進度，甚至開始懷疑自己，當時，胡歌早她幾天進劇組，她特地去請教「老胡」，沒想到胡歌跟她說，他也是這樣的，要她別擔心。唐嫣說演到最後，追求的不是過關的感覺，而是演活這個角色的當下，有場戲是身處低潮的汪小姐與董勇飾演的范總對戲的橋段，讓唐嫣記憶深刻；她說，當時心理狀況不太好，導演看出來了，走過來問她怎麼了，導演一問，她眼淚馬上不受控的掉下來，導演安慰她說，先去吃點零食聊聊天再來，聊著聊著，導演說，「妳現在就是小汪要的狀態，快去表演區。」唐嫣說，演員走去表演區的過程都會很專注，口中念念有詞，看起來跟神經病一樣，結果那次表演馬上就OK了，導演還安慰她說，「妳看！幹嘛自己嚇自己。」唐嫣說，她很謝謝董老師，不僅是她劇中的貴人，也是她戲外的貴人，拍完這場戲之後兩人還成革命戰友，唐嫣說，拍戲時她們都笑稱大家是在「繁花電影學院」求學，院長就是王家衛，後來愈來愈享受演戲的過程，拍最後一場殺青戲時，終於畢業的唐嫣竟捨不得的爆哭，告別「汪小姐」。《繁花》將於12月13日晚間11點起，週一至五晚間10至12點於緯來戲劇台43頻道播出。