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台北地檢署偵辦京華城案，昨日再度提訊民眾黨主席柯文哲，而他下囚車頂著3分頭白髮的造型，引起外界關注。電商企業家486先生陳延昶今（12）日直呼，「我嚇到了，想想真是感慨，一個好好的人，然後變成這個樣子，好好的腳踏實地，不好嗎？」台北地檢署偵辦京華城案昨提訊在押的柯文哲，媒體詢問不法所得是否上億元？柯文哲聽聞後看了一眼在場記者，並未回應，隨即上廉政署車。看到柯文哲平頭造型，486先生在臉書直呼，「我嚇到了！想想真是感慨。一個好好的人，然後變成這個樣子，好好的腳踏實地，不好嗎？」486先生回憶，他小學畢業時，老師特地把他叫過去，告訴了他一句話，「老師要我永遠記住，這句話就是『聰明反被聰明誤』」。486先生提到，因為他的導師覺得他非常聰明，很怕他走歪路、給他忠告，所以他這一生從來不敢做一些亂七八糟的，也不願意去。486先生感嘆，看到柯文哲這個樣子，心中充滿着無限的感慨外，同時也是給他的兩個孩子機會教育，把柯文哲來當做一個活生生的例子。