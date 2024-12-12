我是廣告 請繼續往下閱讀

▲兩地吉祥物宮犬「MU CHAN」、石虎家族「樂虎」與小朋友們一起表演舞蹈。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.12）

▲日本宮崎縣成為台中市第一個姊妹市，兩地首長與議長一起合影。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.12）

台中市長盧秀燕今天與宮崎縣知事河野俊嗣共同簽署姊妹交流縣市協定，台中已與日本締結8個友好城市、1個觀光友好城市，宮崎縣成為台中在日本的首個姊妹市，也是盧秀燕任內締結的第3個姊妹市。愛騎捷安特的河野俊嗣，透露11年前就因公來過台中，他稱讚「秀燕」的漢字是美麗的燕子，期許姊妹市關係就如美麗的燕子般鴻圖大展。簽約儀式今（12）日下午在台中市政府舉行，河野俊嗣與議長濱砂守邀請該縣10多位議員、企業代表籌組40多人的大型代表團蒞臨。簽署儀式由兩地吉祥物宮犬「MU CHAN」與石虎家族「樂虎」與小朋友們一起表演舞蹈，代表緊密的姊妹市友誼。盧秀燕表示，宮崎縣是台中市在日本締結的第1個姊妹市，也是全世界第43個締盟的國際城市。盧秀燕任內已經與關島、帛琉結為姊妹市，她表示台中和宮崎縣已多次交流，兩地均擁有豐富的文化及觀光資源，宮崎縣還是日本知名的職棒春訓場地，兩地都有一個火車站叫做日南，去年已先結為姊妹車站。河野俊嗣說，自己第一次和台中有交集，是11年前到台中裕毛屋參加宮崎縣物產展，宮崎只有105萬人口，很幸運能和台中這樣的大都市締結姊妹市。自己是鐵人3項愛好者，愛車品牌就是捷安特，捷安特在宮崎縣也有據點，他對台中有特殊的情感。河野俊嗣同時是九州知事會的會長，明年要舉辦環九州自行車大賽，希望好好學習台中經驗。