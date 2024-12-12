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TVBS新聞網今(12)日公布台中、高雄市長執政周年滿意度調查結果，目前已公布的五都之中，台中市長盧秀燕與高雄市長陳其邁成為唯二滿意度突破六成的市長，均以穩定的施政表現獲得市民高度肯定，展現出地方治理的穩健成效。針對這份民調結果，陳其邁表示，感謝市民對市府團隊的支持與信任。值得注意的是，TVBS新聞網也罕見針對盧秀燕與陳其邁兩位市長進行「支持競選總統」的民調，結果顯示，台中市有52%的市民支持盧秀燕參選2028年總統，高雄市則有42%的市民支持陳其邁參選2028年總統，兩位都是支持高於不支持，引發政壇關注。陳其邁除感謝市民對市府團隊的支持與信任也指出，高雄在過去一年聚焦推動產業升級、綠能轉型與城市建設，成績逐漸顯現，例如亞洲新灣區的發展、智慧交通系統的推進、以及基礎設施的完善，這些都為市民生活帶來具體改變。陳其邁強調，市府會持續努力，以人民福祉為核心推動政策，打造一座宜居且充滿機會的高雄市。