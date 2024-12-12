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▲ALI 力挺鶴 The Crane特別飛來台北，擔任嘉賓演唱《咒術迴戰》片尾曲。（圖／ROMAD 落夢地提供）

鶴The Crane曾獲金曲獎「最佳新人獎」及「最佳華語男歌手獎」入圍肯定，並拿下金音獎「最佳新人獎」及「最佳節奏藍調專輯獎」兩項大獎。而他也在12月8日在Zepp New Taipei舉行個人專場演唱會「Meet Me At The Dining Room」，和2千名樂迷同樂。由於當天強碰周杰倫演唱會，他在台上便開玩笑說，「因為你們跟我一樣沒買到周杰倫的票，所以我決定唱一段〈龍捲風〉送給大家。」鶴The Crane睽違一年舉辦專場，誠意十足演出22首歌曲，並第一次公開演唱四首新歌〈VILLAIN〉、〈特別〉、〈雪屋/ IGLOOOO〉，以及9月底釋出的〈DISEASE〉。他以特有的音樂細膩感及辨識度高的聲線，吸引演唱動畫《咒術迴戰》片尾曲〈LOST IN PARADISE〉的日本樂團ALI，ALI不僅主動邀約鶴 The Crane合作單曲〈NEON〉，更親自飛來台北擔任鶴 The Crane演唱會嘉賓，並邀請金曲最佳樂團「落日飛車」薩克斯風手黃浩庭助陣，三方驚喜同台，讓全場氣氛沸騰到最高點。在演出中段，鶴 The Crane和ALI也首次演唱〈NEON〉，將處女唱獻給了台北，唱完後ALI也活力十足用中文和台語跟眾人打招呼，鶴The Crane 大力稱讚：「ALI真的是一個天生的表演者！」ALI也開心地將頭靠在鶴 The Crane的肩膀上撒嬌，讓全場樂迷陷入瘋狂。在稱讚完ALI後，鶴對ALI開玩笑說：「我今天只問你一個問題，請問你的內褲是什麼顏色？」ALI則用英文打趣回覆：「我沒穿！」鶴 The Crane隨即幽默用日文回嗆：「非常猥褻。」讓全場歌迷陷入瘋狂。由於鶴 The Crane的專場剛好與周杰倫演唱會撞期，因此他也在演出前一晚臨時決定加碼自彈自唱周杰倫的〈龍捲風〉，並幽默地說：「因為你們跟我一樣沒買到周杰倫的票，所以我決定唱一段〈龍捲風〉送給大家。」在演唱完〈龍捲風〉後，鶴 The Crane繼續自彈自唱〈拉麵公子〉，許多樂迷紛紛開著手機的手電筒，跟著大合唱，在溫馨的氣氛下為演出劃下句點。