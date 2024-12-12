位於台北大安區巷弄間的《小將割烹‧壽司》，是高級無菜單日料代表，吸引很多饕客與名人慕名而來。創辦人阿忠師將傳統「和食」精神與創新巧思完美融合，為饕客帶來超越味覺的沉浸式體驗。尤以精緻的板前壽司和細膩刺身，堪稱招牌之作。他堅信，每一貫由精選當季食材和無限匠心雕琢而成的壽司，皆如藝術品般珍貴，價值無可估量。
阿忠師是來自嘉義的逐夢者，從零開始，憑藉無比的毅力和對高級日料的執著，逐步奠定高端日料市場中的領軍地位。提起阿忠師的創業路，要回溯20年前，他隻身北上，展開了一段日以繼夜、堅韌不拔的奮鬥之路。阿忠師說，為了生計，他白天全職工作，晚上則在日料店擔任學徒，日復一日忙碌至深夜，次日又匆匆投入日間工作。高壓生活持續五年。
苦心沒有白費，5年間，阿忠師跟隨一位嚴謹的日本料理大師，接受正統的日式料理技法訓練，從精研對食材的挑選、處理與烹調等，不漏過點滴細節，樣樣秉持職人精神刻苦學習，最終累積了寶貴的經驗與創業資金。九年前，阿忠師終於圓夢，創立日料店《小將割烹‧壽司》。時光匆匆，經過3200多天的精進與淬鍊，這間餐廳已累積接待逾萬位客人，並成為台北日料市場的翹楚。
阿忠師堅守「和食」精神，以當季最頂級的新鮮食材為基礎，融入創新技法與現代美學，讓每一道料理都體現出傳統與創意的完美平衡。《小將割烹‧壽司》以無菜單料理的形式，為饕客帶來超越味覺的沉浸式體驗。到《小將割烹‧壽司》用餐，經典招牌「海膽壽司捲」非吃不可。
這道料理不僅份量驚人，更完美展現主廚阿忠師對於頂級食材的用心與巧思。壽司捲選用當季最新鮮的北海道海膽和優質米飯，捲成厚實滿滿的一捧，再以精湛手法，將海膽的甜美發揮極致，讓每一口都充滿海洋的純粹滋味。這道「巴掌大的海膽壽司捲」不僅味覺滿分，華麗外觀更是超好拍，吸引無數名人與網紅慕名打卡，是社群平台熱門話題。
《小將割烹‧壽司》以其獨特的板前無菜單料理，為饕客呈現正宗的日式風格與極致用餐體驗。主廚阿忠師親自站於板前，透過精湛的技藝和對食材的深刻理解，將每日新鮮漁獲與當季頂級食材化為一道道令人驚艷的料理。無論是入口即化的刺身、層次豐富的握壽司，還是創意滿分的特製前菜，每一口都展現出主廚對日本料理文化的熱愛與專注。
這裡的無菜單料理不僅滿足味蕾，更注重為每位客人提供專屬的用餐服務。無論是針對口味的偏好調整，或是根據用餐場合設計的獨特菜單，都充分展現了餐廳對客製化服務的極致追求。此外，餐廳特別設有隱密的日式包廂，提供安靜且私密的用餐空間，非常適合商務宴請、朋友聚會或重要紀念日。《小將割烹‧壽司》地址：台北市大安區安和路二段181巷3號。電話：02-2775-5355。官方LINE：https://lihi.cc/nlmgX
我是廣告 請繼續往下閱讀
苦心沒有白費，5年間，阿忠師跟隨一位嚴謹的日本料理大師，接受正統的日式料理技法訓練，從精研對食材的挑選、處理與烹調等，不漏過點滴細節，樣樣秉持職人精神刻苦學習，最終累積了寶貴的經驗與創業資金。九年前，阿忠師終於圓夢，創立日料店《小將割烹‧壽司》。時光匆匆，經過3200多天的精進與淬鍊，這間餐廳已累積接待逾萬位客人，並成為台北日料市場的翹楚。
阿忠師堅守「和食」精神，以當季最頂級的新鮮食材為基礎，融入創新技法與現代美學，讓每一道料理都體現出傳統與創意的完美平衡。《小將割烹‧壽司》以無菜單料理的形式，為饕客帶來超越味覺的沉浸式體驗。到《小將割烹‧壽司》用餐，經典招牌「海膽壽司捲」非吃不可。
這道料理不僅份量驚人，更完美展現主廚阿忠師對於頂級食材的用心與巧思。壽司捲選用當季最新鮮的北海道海膽和優質米飯，捲成厚實滿滿的一捧，再以精湛手法，將海膽的甜美發揮極致，讓每一口都充滿海洋的純粹滋味。這道「巴掌大的海膽壽司捲」不僅味覺滿分，華麗外觀更是超好拍，吸引無數名人與網紅慕名打卡，是社群平台熱門話題。
《小將割烹‧壽司》以其獨特的板前無菜單料理，為饕客呈現正宗的日式風格與極致用餐體驗。主廚阿忠師親自站於板前，透過精湛的技藝和對食材的深刻理解，將每日新鮮漁獲與當季頂級食材化為一道道令人驚艷的料理。無論是入口即化的刺身、層次豐富的握壽司，還是創意滿分的特製前菜，每一口都展現出主廚對日本料理文化的熱愛與專注。
這裡的無菜單料理不僅滿足味蕾，更注重為每位客人提供專屬的用餐服務。無論是針對口味的偏好調整，或是根據用餐場合設計的獨特菜單，都充分展現了餐廳對客製化服務的極致追求。此外，餐廳特別設有隱密的日式包廂，提供安靜且私密的用餐空間，非常適合商務宴請、朋友聚會或重要紀念日。《小將割烹‧壽司》地址：台北市大安區安和路二段181巷3號。電話：02-2775-5355。官方LINE：https://lihi.cc/nlmgX