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美國《時代》雜誌當地時間12日公布「年度風雲人物」（Time's Person of the Year），美國總統當選人川普（Donald Trump）獲選，他在同一天前去為紐約證券交易所開盤敲鐘慶祝，身邊有準副總統范斯（JD Vance）、妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）、長女伊凡卡（Ivanka Trump）等人陪同，而他接受《時代》專訪的內容也曝光，不只談到美國內政，如上任後在合法範圍內驅逐非法移民，還提到國際地緣政治衝突，如俄烏、中東等等。綜合外媒報導，川普獲選為《時代》年度風雲人物，理由是他重塑美國政治並改變美國在全球的角色，他歷史性的捲土重來，以及推動一代人才會出現一次的政治重組，都是他被評選為2024年度人物的原因。做為慶祝的一環，川普週四在紐約證券交易所敲響了開盤鐘聲，在這之前，他剛向歡呼雀躍的交易員、商界領袖，宣誓要實現經濟繁榮：「我們一直都與你們同在。 」另一方面，《時代》雜誌12日也刊出川普的專訪內容。川普聲稱不會放棄烏克蘭，因為這將成為結束戰爭的關鍵：「我想達成協議，而達成協議的唯一方法就是不放棄」。然而，他對於烏克蘭使用美國飛彈，深入打擊俄羅斯領土一事非常反對，認為這只會讓戰爭升級，讓事情變得更糟。川普又表示，自己相信中東戰爭將會得到解決，他不僅支持兩國方案，也支持任何能帶來持久和平的方案。不過，當被問到是否相信以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時，他回應：「我不信任任何人」，也否認納坦雅胡有向他保證將結束加薩戰爭，但補充道：「我相信他知道我希望一切都結束」、「我不希望任何一方的人被殺，包括俄羅斯、烏克蘭、巴勒斯坦人和以色列人」。內政方面，川普則重申，自己將在法律允許的範圍內，最大限度的動用軍隊，驅逐居住在美國的非法移民，也不排除會興建新設施安置等待遣返的人，但希望驅逐速度加快，以減少拘留設施的需求。川普強調，自己只會做法律允許的事情，但他認為在很多情況下，治安官和執法部門需要（額外）幫助，他將根據法律，派出國民警衛隊增援，形容目前的非法移民問題有如對美國的「入侵」行為，而美國法律在國家被入侵的狀況下，不會阻止軍隊在境內執法。