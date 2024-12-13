2024年遊戲界奧斯卡的年度遊戲獎項「The Game Awards（TGA）」今（13）公布，《黑神話：悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》都入圍年度最佳遊戲，而萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment）稍早就在 TGA 頒獎典禮發表《艾爾登法環》衍生多人合作冒險新作《艾爾登法環 黑夜君臨》，預計 2025 年在 PC、PS4/PS5 和 Xbox 等平台推出。
萬代南夢宮娛樂釋出首支《艾爾登法環 黑夜君臨》宣傳影片，從預告中可見3人共同冒險，玩家能與其他兩位共同組隊，探索《艾爾登法環》寧姆格福坑道的濃縮場景，敵人和地圖會在每場遊戲隨機出現，甚至出現《黑暗靈魂 3》的無名王者 NPC。
《艾爾登法環：黑夜君臨》已確認將於 2025 年某個時間點登陸 PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X 和 S 以及 PC等多個平台，更多遊戲細節有待日後進一步公開。
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《艾爾登法環：黑夜君臨》已確認將於 2025 年某個時間點登陸 PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X 和 S 以及 PC等多個平台，更多遊戲細節有待日後進一步公開。