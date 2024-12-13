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▲黃男肇逃後揚長而去。（圖／翻攝畫面）

▲肇事車輛。（圖／翻攝畫面）

今（13）日凌晨，台中市南屯區發生嚴重車禍，一名黃姓男子（22歲）駕駛向朋友借用的凌志UX 250h休旅車，於忠勇路、永春南路口闖紅燈，撞到22歲劉姓騎士、15歲余姓少女，豈料黃男肇事後沒有停車，反而踩油門輾過2人後肇逃躲回家，警方循線上門逮人，黃男更辯稱自己沒看到人，警方偵訊後依肇事逃逸致人受傷罪嫌偵辦。事發當時，黃男駕駛白色休旅車沿忠勇路往北行駛，經過永春南路口，不慎與雙載機車發生碰撞，造成騎士劉男（22歲）、乘客徐女（15歲）噴飛，豈料黃男並未停車查看，反而將車子再踩下油門往前開，二度輾過2人，導致劉姓騎士全身多處骨折，送往台中榮民總醫院治療；徐姓少女多處擦挫傷、骨折，送往中山大學附設醫院治療。警方指出，發現肇事車輛為黃男向朋友的莊姓女友借來代步使用，黃男落網時辯稱，有感覺撞到異物，但不知撞到的是人；黃男經酒測無酒駕情事，詳細肇事原因須由警方進一步調查，全案朝肇事逃逸致人受傷罪嫌偵辦。