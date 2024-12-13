南韓人氣女團BLACKPINK風靡全球，但去年底成員們合約到期後，都沒再跟YG娛樂續簽個人約，不過為了保證組合不解散，4閨女都和YG簽了專屬的團體合約；YG社長楊賢碩今年10月也在直播時透露，BLACKPINK將於明年合體開巡迴演唱會。目前4人各自單飛發展，Rosé、Jennie、Lisa都陸續發行了自己的新單曲、專輯，Jisoo則是專心拍戲，4閨女在不同領域都取得好成績。
BLACKPINK續簽團體約明年回歸！堅持單飛不解散
YG去年底發布聲明，表示與BLACKPINK仔細討論後，以深厚的信任為基礎，簽署了新的團體專屬合約，未來也將繼續負責BLACKPINK的團體行程和演唱會活動。好消息曝光後讓YG股價回升大漲，社長楊賢碩更在今年下半年透露，明年公司就會推出新團體，旗下女團BLACKPINK、2NE1也將以巡迴演唱會的形式集體回歸，讓粉絲又驚又喜。
Lisa單飛最快發新單曲！明年將推錄音室專輯
目前BLACKPINK成員Rosé、Jennie、Lisa都持續發展音樂事業，Lisa在成立個人經紀公司「LLOUD」及簽約唱片公司RCA RECORDS後，最快發布新單曲〈Rockstar〉，MV觀看次數目前突破2.4億。Lisa在10月也趁勝追擊再推出新單曲〈Moonlit Floor〉，並於11月19日透過LLOUD宣佈，將在明年2月28日發行首張錄音室專輯《ALTER EGO》，歌迷都相當期待。
看更多：Lisa的5件小事！原名叫Pranpriya 11年前「不到10秒」臨演照出土
Jennie室內抽菸挨轟！仍手握CHANEL代言
Jennie單飛後同樣開了個人公司「ODD ATELIER」，並與美國大型唱片公司哥倫比亞唱片簽約，在10月11日以單曲〈Mantra〉回歸，目前MV播放次數達1.1億。不過Jennie因在化妝室抽電子菸畫面流出，一度引發網友抨擊，Jennie為此道歉後，仍有酸民認為她態度不誠懇不買單。但Jennie目前仍手握CHANEL、Clavin Klein等大品牌代言，人氣依舊居高不下。
看更多：Jennie站跑車旁驚變「張婷婷」！超大招牌入鏡 粉絲愣：在台灣？
Rosé新歌〈APT.〉播放量達5.6億！好成績領先隊友
相較前兩位隊友，Rosé單飛後未創立公司，而是加入前YG御用製作人Teddy Park（朴洪俊）創立的娛樂公司THEBLACKLABEL，並簽約美國大西洋唱片，在12月6日推出首張個人專輯《rosie》回歸。該張專輯主打歌〈APT.〉和西洋流行樂天王火星人布魯諾（Bruno Mars）合作，在專輯上架前就搶先釋出，洗腦旋律讓MV播放量攀升至5.6億，好成績領先其他隊友。
看更多：〈APT.〉紅翻天的5個理由！Rosé做「這舉動」火星人立馬答應合作
Jisoo單飛專注拍戲！2部作品明年春夏上檔
而BLACKPINK內年紀最大的Jisoo在單飛後相較於音樂作品，更注重在戲劇圈的發展。她和親哥哥共同成立個人經紀公司「BLISSOO」，參與了電影《全知讀者視角》與電視劇《流感》的拍攝，兩部作品都將在明年春夏檔期播出。另外，Jisoo還與男星徐仁國合作愛情喜劇《月刊男友》，目前正在拍攝中，粉絲未來將有不少Jisoo的新劇可看。
看更多：BLACKPINK Jisoo《流感》要上線了！定檔日出爐 與朴正民殺活屍
我是廣告 請繼續往下閱讀
YG去年底發布聲明，表示與BLACKPINK仔細討論後，以深厚的信任為基礎，簽署了新的團體專屬合約，未來也將繼續負責BLACKPINK的團體行程和演唱會活動。好消息曝光後讓YG股價回升大漲，社長楊賢碩更在今年下半年透露，明年公司就會推出新團體，旗下女團BLACKPINK、2NE1也將以巡迴演唱會的形式集體回歸，讓粉絲又驚又喜。
Lisa單飛最快發新單曲！明年將推錄音室專輯
目前BLACKPINK成員Rosé、Jennie、Lisa都持續發展音樂事業，Lisa在成立個人經紀公司「LLOUD」及簽約唱片公司RCA RECORDS後，最快發布新單曲〈Rockstar〉，MV觀看次數目前突破2.4億。Lisa在10月也趁勝追擊再推出新單曲〈Moonlit Floor〉，並於11月19日透過LLOUD宣佈，將在明年2月28日發行首張錄音室專輯《ALTER EGO》，歌迷都相當期待。
看更多：Lisa的5件小事！原名叫Pranpriya 11年前「不到10秒」臨演照出土
Jennie室內抽菸挨轟！仍手握CHANEL代言
Jennie單飛後同樣開了個人公司「ODD ATELIER」，並與美國大型唱片公司哥倫比亞唱片簽約，在10月11日以單曲〈Mantra〉回歸，目前MV播放次數達1.1億。不過Jennie因在化妝室抽電子菸畫面流出，一度引發網友抨擊，Jennie為此道歉後，仍有酸民認為她態度不誠懇不買單。但Jennie目前仍手握CHANEL、Clavin Klein等大品牌代言，人氣依舊居高不下。
看更多：Jennie站跑車旁驚變「張婷婷」！超大招牌入鏡 粉絲愣：在台灣？
Rosé新歌〈APT.〉播放量達5.6億！好成績領先隊友
相較前兩位隊友，Rosé單飛後未創立公司，而是加入前YG御用製作人Teddy Park（朴洪俊）創立的娛樂公司THEBLACKLABEL，並簽約美國大西洋唱片，在12月6日推出首張個人專輯《rosie》回歸。該張專輯主打歌〈APT.〉和西洋流行樂天王火星人布魯諾（Bruno Mars）合作，在專輯上架前就搶先釋出，洗腦旋律讓MV播放量攀升至5.6億，好成績領先其他隊友。
看更多：〈APT.〉紅翻天的5個理由！Rosé做「這舉動」火星人立馬答應合作
Jisoo單飛專注拍戲！2部作品明年春夏上檔
而BLACKPINK內年紀最大的Jisoo在單飛後相較於音樂作品，更注重在戲劇圈的發展。她和親哥哥共同成立個人經紀公司「BLISSOO」，參與了電影《全知讀者視角》與電視劇《流感》的拍攝，兩部作品都將在明年春夏檔期播出。另外，Jisoo還與男星徐仁國合作愛情喜劇《月刊男友》，目前正在拍攝中，粉絲未來將有不少Jisoo的新劇可看。
看更多：BLACKPINK Jisoo《流感》要上線了！定檔日出爐 與朴正民殺活屍