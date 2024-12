我是廣告 請繼續往下閱讀

▲火星人(左)與Ros(右)在MAMA獲獎,並在台上用獎座乾杯感謝粉絲的支持。(圖/Myvideo)

BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾(Bruno Mars)10月推出的單曲〈APT.〉 大受歡迎,靠著洗腦的旋律及重複的歌詞紅遍全球,在YouTube上有超過5.6億的觀看次數,今日《NOWnews今日新聞》幫您整理出5個〈APT.〉幕後花絮與小知識,讓我們一起了解背後的故事。Rosé先前在節目中透露,去年火星人到首爾開演唱會時,Rosé就發現她是火星人的超級粉絲,激動的說「沒辦法講述火星人的現場演出有多棒」,爆料自己演唱會後不停地聽他的歌,還問公司「你們覺得火星人會想和我合作嗎」,沒想到有一次見到火星人,他問Rosé「APT.是什麼意思」,Rosé解釋這是韓國的酒桌遊戲後,火星人非常感興趣,於是兩人就開始合作。APT.是英文Apartment的縮寫,韓文則是「아파트」,發音與「阿帕特」相似,「아파트公寓遊戲」在韓國是一個很經典的酒桌遊戲,經常會在年輕人的聚會中出現,一開始所有的人將兩隻手疊在一起,由一個人隨意喊一個數字,而手在最下層的人就要抽出來往上疊,再按照數字1、2、3(以此類推),喊到指定數字之後就要罰一杯酒,再開啟新的一局。Rosé在個人社群平台上公開新曲〈toxic till the end〉MV畫面,Rosé與模特兒兼演員Evan Mock在MV中飾演熱戀情侶,其中有幾幕甜蜜場景更是讓粉絲心動不已,沒想到火星人看到後直接在Rosé的貼文底下留言,「等等!這傢伙是誰(Wait a minute! Who TF is that?)」,吃醋的樣子讓粉絲紛紛表示,「布魯諾的新歌〈who tf is that guy〉」、「布魯諾吃醋的樣子也太可愛了吧!」而先前在〈APT.〉 的MV中,Rosé主動親吻火星人臉頰這幕,成為許多粉絲心中的「經典名場面」,而她在節目《News Room》大方透露幕後花絮,其實這個想法是「火星人主動提議的!」南韓音樂頒獎典禮MAMA上個月22日在日本大阪的「京瓷巨蛋」舉辦,其中邀請Rosé、火星人親臨現場,沒想到最後只看到2人上台領獎的畫面,歌迷期待已久的〈APT.〉卻是以「預錄舞台」呈現,讓進場的粉絲直呼被騙了,相當生氣。不過近日馬來西亞衛生部門發文抨擊〈APT.〉歌詞會對青少年、孩童造成不良影響,他們認為這首歌旋律雖然洗腦,但歌詞包含「Turn this Apt. into a club.I’m talkin’ drink, dance, smoke, freak, party all night(讓我們把公寓變成夜店,我指的是喝酒、跳舞、抽煙、瘋狂,狂歡整晚)」等,讓他們覺得非常不妥,再加上這首歌經常在公共場合播放,小孩可能會將歌詞背起來,在不知不覺中被影響,因此他們希望家長、社會要對西方文化的入侵保持警覺心。對此韓國網友則表示,「這個國家好敏感,到底是有多保守?」、「真的謝謝你們的分析哦」。