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▲火星人（左）與Ros（右）在MAMA獲獎，並在台上用獎座乾杯感謝粉絲的支持。（圖／Myvideo）

BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）10月推出的單曲〈APT.〉 大受歡迎，靠著洗腦的旋律及重複的歌詞紅遍全球，在YouTube上有超過5.6億的觀看次數，今日《NOWnews今日新聞》幫您整理出5個〈APT.〉幕後花絮與小知識，讓我們一起了解背後的故事。Rosé先前在節目中透露，去年火星人到首爾開演唱會時，Rosé就發現她是火星人的超級粉絲，激動的說「沒辦法講述火星人的現場演出有多棒」，爆料自己演唱會後不停地聽他的歌，還問公司「你們覺得火星人會想和我合作嗎」，沒想到有一次見到火星人，他問Rosé「APT.是什麼意思」，Rosé解釋這是韓國的酒桌遊戲後，火星人非常感興趣，於是兩人就開始合作。APT.是英文Apartment的縮寫，韓文則是「아파트」，發音與「阿帕特」相似，「아파트公寓遊戲」在韓國是一個很經典的酒桌遊戲，經常會在年輕人的聚會中出現，一開始所有的人將兩隻手疊在一起，由一個人隨意喊一個數字，而手在最下層的人就要抽出來往上疊，再按照數字1、2、3（以此類推），喊到指定數字之後就要罰一杯酒，再開啟新的一局。Rosé在個人社群平台上公開新曲〈toxic till the end〉MV畫面，Rosé與模特兒兼演員Evan Mock在MV中飾演熱戀情侶，其中有幾幕甜蜜場景更是讓粉絲心動不已，沒想到火星人看到後直接在Rosé的貼文底下留言，「等等！這傢伙是誰（Wait a minute! Who TF is that?）」，吃醋的樣子讓粉絲紛紛表示，「布魯諾的新歌〈who tf is that guy〉」、「布魯諾吃醋的樣子也太可愛了吧！」而先前在〈APT.〉 的MV中，Rosé主動親吻火星人臉頰這幕，成為許多粉絲心中的「經典名場面」，而她在節目《News Room》大方透露幕後花絮，其實這個想法是「火星人主動提議的！」南韓音樂頒獎典禮MAMA上個月22日在日本大阪的「京瓷巨蛋」舉辦，其中邀請Rosé、火星人親臨現場，沒想到最後只看到2人上台領獎的畫面，歌迷期待已久的〈APT.〉卻是以「預錄舞台」呈現，讓進場的粉絲直呼被騙了，相當生氣。不過近日馬來西亞衛生部門發文抨擊〈APT.〉歌詞會對青少年、孩童造成不良影響，他們認為這首歌旋律雖然洗腦，但歌詞包含「Turn this Apt. into a club.I’m talkin’ drink, dance, smoke, freak, party all night（讓我們把公寓變成夜店，我指的是喝酒、跳舞、抽煙、瘋狂，狂歡整晚）」等，讓他們覺得非常不妥，再加上這首歌經常在公共場合播放，小孩可能會將歌詞背起來，在不知不覺中被影響，因此他們希望家長、社會要對西方文化的入侵保持警覺心。對此韓國網友則表示，「這個國家好敏感，到底是有多保守？」、「真的謝謝你們的分析哦」。