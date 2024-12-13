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被視為2026年新北市長熱門人選的蘇巧慧，傳出被黨內點名「新北、桃園都可一戰」，對此，蘇巧慧今（13）日受訪時強調，她是新北立委，「在2026的比賽，目前我報名的就是新北」。蘇巧慧、民進黨秘書長林右昌被視為新北市長熱門人選，有媒體報導，有綠營人士認為，蘇巧慧對桃園鄰近選區經營有聲有色，在桃園苦無戰將之時，蘇巧慧新北、桃園都可一戰、是隻活棋。對於被點名一事，蘇巧慧上午受訪時表示，很感謝大家的抬愛，她覺得她的表現還不錯，「我自己是新北的立委，服務新北也將近十年，更何況這次我喊聲報名的是新北場」。蘇巧慧喊話說，桃園場的比賽，希望有志同道合的同志們能站出來，「桃園隊也要加油喔！」至於是否認為這是黨內派系透過媒體放話？蘇巧慧回應，她看到新聞時，內心只覺得「原來大家覺得我還算不錯嗎？」該則新聞把她國會表現、地方成績，都幫忙細數一次，她覺得這是被看重的一種方式。蘇巧慧強調，不論是新北和桃園，有事情她一定都會努力、協力，「在2026的比賽，目前我報名的就是新北」。