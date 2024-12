我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《黑神話:悟空》被譽為中國第一款真正的3A大作,但卻無緣拿下年度遊戲大獎。(圖/翻攝Steam)

▲《艾爾登法環》首部 DLC「黃金樹之影」也入圍年度最佳遊戲,但仍不敵宇宙機器人。(圖/FromSoftware官方推特)

▲《GTA 6》依舊是全球玩家最期待推出的遊戲。(圖/Rockstar Games YT)

2024 The Game Awards(TGA)遊戲大獎今(13)早在美國洛杉磯盛大舉辦,直播更吸引超過百萬名來自全球玩家同時觀看,最終年度大獎「年度最佳遊戲」Game of The Year 由日本索尼《宇宙機器人》(Astro Bot)擊敗《黑神話悟空》、《艾爾登法環 黃金樹幽影》等強敵拿下年度殊榮。小丑牌(LocalThunk / Playstack)黑神話:悟空(Game Science)艾爾登法環 黃金樹幽影(FromSoftware / Bandai Namco)Final Fantasy VII 重生(Square Enix)暗喻幻想:ReFantazio(Studio Zero / Atlus / Sega)小丑牌(LocalThunk / Playstack)黑神話:悟空(Game Science)艾爾登法環 黃金樹幽影(FromSoftware / Bandai Namco)Final Fantasy VII 重生(Square Enix)暗喻幻想:ReFantazio(Studio Zero / Atlus / Sega)Final Fantasy VII 重生(Square Enix)人中之龍 8(Ryu Ga Gotoku Studio / Sega)地獄之刃 2:賽奴雅的傳奇(Ninja Theory / Xbox Game Studios)沉默之丘 2(Bloober Team / Konami)宇宙機器人(Team Asobi / SIE)黑神話:悟空(Game Science)艾爾登法環 黃金樹幽影(FromSoftware / Bandai Namco)Neva(Nomada Studio / Devolver)宇宙機器人(Team Asobi / SIE)暗喻幻想:ReFantazio(Studio Zero / Atlus / Sega)沉默之丘 2(Bloober Team / Konami)劍星(Shift Up / SIE)宇宙機器人(Team Asobi / SIE)決勝時刻:黑色行動 6(Treyarch / Raven / Activision / Xbox)Final Fantasy VII 重生(Square Enix)沉默之丘 2(Bloober Team / Konami)Briana White,Final Fantasy VII 重生Hannah Telle,奇異人生:雙重曝光Humberly González,星際大戰:亡命之徒Luke Roberts,沉默之丘 2決勝時刻:黑色行動 6(Treyarch / Raven / Activision / Xbox)暗黑破壞神 4(Blizzard / Xbox)闇龍紀元:紗障守護者(BioWare / EA)星際大戰:亡命之徒(Massive Entertainment / Ubisoft)拉近距離(Osmotic Studios / Skybound Games)印蒂卡(Odd Meter / 11 Bit Studios)奇異人生:雙重曝光(Deck Nine / Square Enix)地獄之刃 2:賽奴雅的傳奇(Ninja Theory / Xbox Game Studios)肯澤拉傳奇:ZAU(Surgent Studios / EA)Final Fantasy XIV(Square Enix)要塞英雄(Epic Games)絕地戰兵 2(Arrowhead Game Studios / SIE)No Man’s Sky(Hello Games)天命 2(Bungie / SIE)暗黑破壞神 4(Blizzard / Xbox)Final Fantasy XIV(Square Enix)要塞英雄(Epic Games)動物井(Shared Memory / Bigmode)羅蕾萊和雷射眼(Simogo / Annapurna Interactive)Neva(Nomada Studio / Devolver)UFO 50(Mossmouth)動物井(Shared Memory / Bigmode)莊園領主(Slavic Magic / Hooded Horse)超自然駕駛(Ironwood Studios / Kepler Interactive)勇敢小騎士(All Possible Futures / Devolver)劍與遠征:啟程(FARLIGHT / Lilith Games)寶可夢集換式卡牌遊戲口袋版(Creatures Inc / TPCI)鳴潮(Kuro Games)絕區零(miHoYo)亞利桑那的陽光 重製版(Vertigo Games)阿斯嘉之怒 2(Sanzaru Games / Oculus Studios)重金屬:地獄歌手 VR(Lab 42 / The Outsiders / Funcom)戰慄深隧 覺醒(Vertigo Games)波斯王子:失落王冠(Ubisoft Montpellier / Ubisoft)沉默之丘 2(Bloober Team / Konami)星際大戰:亡命之徒(Massive Entertainment / Ubisoft)薩爾達傳說 智慧的再現(Grezzo / Nintendo)決勝時刻:黑色行動 6(Treyarch / Raven / Activision / Xbox)絕地戰兵 2(Arrowhead Game Studios / SIE)劍星(Shift Up / SIE)戰鎚 40K:星際戰士 2(Saber Interactive / Focus Entertainment)龍族教義 2(Capcom)艾爾登法環 黃金樹幽影(FromSoftware / Bandai Namco)Final Fantasy VII 重生(Square Enix)人中之龍 8(Ryu Ga Gotoku Studio / Sega)七龍珠 電光炸裂!ZERO(Spike Chunsoft / Bandai Namco)碧藍幻想 Versus -RISING-(Arc System Works / Cygames)Marvel vs. Capcom 格鬥合集:大型電玩經典(Capcom)華納多重宇宙大亂鬥(Player First Games / WB Games)碧姬公主 表演時刻!(Good-Feel / Nintendo)超級瑪利歐派對 空前盛會(Nintendo Cube / Nintendo)薩爾達傳說 智慧的再現(Grezzo / Nintendo)勇敢小騎士(All Possible Futures / Devolver)神話世紀:重述(World’s Edge / Forgotten Empires / Xbox Game Studios)國津神:女神之道(Capcom)莊園領主(Slavic Magic / Hooded Horse)聖獸之王(Vanillaware / Sega / Atlus)F1 24(Codemasters / EA Sports)NBA 2K25(Visual Concepts / 2K)職業網球大聯盟 2K25(Hangar 13 / 2K)WWE 2K24(Visual Concepts / 2K)決勝時刻:黑色行動 6(Treyarch / Raven / Activision / Xbox)超級瑪利歐派對 空前盛會(Nintendo Cube / Nintendo)鐵拳 8(Bandai Namco)戰鎚 40K:星際戰士 2(Saber Interactive / Focus Entertainment)死亡擱淺 2:冥灘之上(Kojima Productions / SIE)羊蹄戰鬼(Sucker Punch Productions / SIE)密特羅德 究極 4 穿越未知(Retro Studios / Nintendo)魔物獵人 荒野(Capcom)奧術(Riot / Fortiche / Netflix)納克魯斯(Sega / Paramount)人中之龍(Sega / Amazon MGM Studios)古墓奇兵:蘿拉・卡芙特傳奇(Crystal Dynamics / Legendary / Netflix)IlloJuanTechno GamerzTypicalGamerUsada Pekora絕對武力 2(Valve)DOTA 2(Valve)Mobile Legends 無盡對決(Moonton)特戰英豪(Riot Games)33 – Neta ShapiraAleksib – Aleksi VirolainenChovy – 鄭智勳ZyWoO – Mathieu HerbautZmjjKk – Zheng YongkangBilibili Gaming(英雄聯盟)Gen.G(英雄聯盟)NAVI(絕對武力)Team Liquid(DOTA 2)原神艾爾登法環 黃金樹幽影鳴潮絕區零