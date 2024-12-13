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▲民進黨再癱立院議事，黃國昌（紅圈處）在記者區開直播大罵：不要再亂國會。（圖／翻攝自葉元之直播）

為了防止國民黨立法院黨團再度突襲審查《選罷法》，民進黨團一早便佔據主席台位置，直到上午9時才離開。民眾黨立法院黨團總召黃國昌事後到2樓記者席開直播，引起林楚茵、黃捷等綠委關注、紛紛拍照，並叫囂「黃國昌下來、開會了」等語。王義川日前遞補進立法院後，議場位置被安排在黃國昌的正前方，兩人互動備受關注。為防止國民黨團闖關《選罷法》，民進黨團今早佔據主席台，民眾黨團則在議場前召開記者會，質疑民進黨打算在國惠議場搞戒嚴嗎？記者會結束後，黃國昌與民眾黨主任陳智菡到議場2樓記者席開直播。此舉引起民進黨立委關注，綠委王美惠高喊「開會了，下來啦！他的位子換到上面喔？」質疑是看到王義川才跑上去坐；綠委郭昱晴也說，「是多怕王義川啦！」林楚茵則直呼，黃國昌一定是被王義川嚇到不敢在議場直播，怕一開口就被坐在後排的王義川嗆聲，「乾脆跑去『假扮』媒體」。王義川感嘆，立委不好好坐在議場？！去搶記者工作，「我川威武國蔥好害怕」。