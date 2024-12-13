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今年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽G5，紐約洋基慘遭滑鐵盧。洋基外野手「法官」Aaron Judge在第5戰發生要命失誤，可說是拱手讓出冠軍的關鍵轉折點，如今這顆球被放上拍賣網站，價格一路飆升，目前已達4萬3510美元（約141.4萬新台幣），引發球迷熱議。這場關鍵失誤發生於10月30日的世界大賽第5戰。洋基在前4局氣勢如虹，以5：0領先洛杉磯道奇。然而，5局上戰局急轉直下，Judge面對Tommy Edman的簡單飛球卻發生意外漏接，直接讓道奇趁勢追平比分。最終，洋基以6：7飲恨，無緣睽違15年的世界大賽冠軍。賽後，紐約媒體《New York Post》毫不留情地批評：「一切都從Judge的漏球開始。」Judge也在賽後受訪時坦承：「這場失誤將成為我一生的陰影。」大聯盟官方拍賣網站上架「Judge的失誤球」，吸引眾多收藏家競標。隨著拍賣時間即將截止，出價次數已達80次，價格也飆破141萬新台幣。美媒《CBS Sports》表示：「這顆見證洋基崩潰的失誤球，成為收藏家的新寵，價格預估將持續攀升。」