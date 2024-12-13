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國民黨立委翁曉玲日前拋出「中國人是外國人嗎？」引起外界討論，對此，民進黨立委蘇巧慧今（13）日翻出翁曉玲的大法官丈夫陳春生過去的釋字710號，直呼「丈夫超時空打腫翁曉玲的臉」。翁曉玲日前質詢司法院大法官被提名人時拋出，「大陸人民是不是外國人，如果從憲法的觀點來講，我覺得跟我們國人，應該一律的保障」等論點，引起外界討論。對此，蘇巧慧表示，陳春生超時空打腫翁曉玲的臉，在釋字第710號解釋部分提及，「大陸地區人民依憲法增修條文既非外國人、又非本國人（不具中華民國國籍）、亦非無國籍人，故其自由權利之保障與限制，無法立即與本國人或外國人一概而論」。蘇巧慧提到，雖然與她主張對中國人民應以外國人來看待還有些不同，但顯然翁曉玲的大法官老公比起翁曉玲頭腦還清楚些，不像翁認為「對岸人民也是我國國民，具有我國國籍」這麼荒謬。