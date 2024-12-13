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韓國總統尹錫悅無預警宣布戒嚴，但不久就被國會推翻，戒嚴解除，引外界撻伐，民進黨立院黨團第一時間卻在Threads發文，疑似支持戒嚴，事後又刪文，引發爭議，不過民進黨迄今未對此致歉，好感度也因此事暴跌，網路負面聲量暴增；對此，前副總統呂秀蓮表示，綠營Po挺戒嚴文，令人「痛心疾首」，並呼籲總統賴清德要好好檢討，引以為戒。前副總統呂秀蓮今（13）日在「觀點芹爆戰」專訪中表示，民進黨立法院黨團在韓國爆發戒嚴之亂時，所發的挺戒嚴文，令人痛心疾首，但這絕非小編所為，因為如果是小編的話早就被推出來了，所以這應是黨團具份量的人士所為，，建議立即找出負責人並道歉。呂秀蓮也建議賴清德，要從這件事中好好檢討，台韓兩國有許多相似之處，從此次韓國戒嚴事件，可見得對韓國未來幾年的傷害有多深，若沒有處理好國內的政黨，是件非常可怕的事，韓國總統現今眾叛親離，連自己黨內的人都不支持，要引以為戒。呂秀蓮也呼籲國民黨，應為過去戒嚴時期，對台灣人民造成的傷害道歉，並強調，現行戒嚴法是1949年1月14日修正的版本，已不符時代需求，建議朝野共組修法委員會全面檢討。