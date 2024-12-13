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雙城論壇將於17日登場，傳出上海台辦主任金梅與9名中媒申請來台審核未過，台北市長蔣萬安則表示遺憾。對此，台北市議員許淑華今（13）日直批，這代表著市長缺乏兩岸及國際情勢的正確認知。許淑華指出，光是今早6點為止，過去24小時國軍偵獲中共的12架次軍機、14艘次軍艦、9艘次公務船在台海騷擾。許淑華說，中共的軍事挑釁已造成台灣民心不安，蔣萬安卻避而不談，只為上海代表團無法全員來台感到「遺憾」，她不認為這是首都市長應有的態度。許淑華強調，為了讓民眾放心，在堅守台灣安全及主權立場之下，陸委會講得很清楚，政府必須依照「關聯性、專業性與必要性」進行審酌，而國台辦公布「懲獨22條」，嚴重影響兩岸正常互動，八旗出版社總編輯李延賀，仍被拘禁至今，還有多起國人的人身自由受到不當限制，卻沒有通報台灣政府。許淑華提到，上海台辦主任新官上任，陸委會也有釋出善意，希望能會面解決問題，卻沒有得到正面的回應，如果不能和政府討論這些議題，只和市府討論熊貓保育，那來台的意義也不大。許淑華指出，上海媒體團參與論壇的關聯性不大，且中國媒體在台駐點共有8家、記者有12人，已經可以充分進行採訪，所以上海媒體團也沒有來台的必要性，陸委會及市政府，雙方各有職責，市府作為主辦單位，也該尊重陸委會以台灣國家安全考量作出審核結果。許淑華提醒，不要忘了，蔣萬安已經承諾過，舉辦雙城論壇的前提是「中共不再擾台」、「對台灣釋出善意」、「雙方地位對等」，雙城論壇不應淪為對中共示好的舉動，尤其在國際局勢緊張的當下，市府更應審慎評估，避免讓中共傷害台灣的尊嚴與安全。