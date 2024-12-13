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韓國總統尹錫悅戒嚴令風暴持續，國會將在14日進行第二次彈劾案投票，今(13日)在國會所在地汝矣島正舉辦大規模抗議集會，也影響了許多活動進行，原定將在下周舉行的《KBS演藝大賞》頒獎典禮，今日由KBS電視台宣布取消紅毯活動環節。尹錫悅宣布戒嚴後立刻取消戒嚴，至今風波不斷，韓國大批民眾紛紛走上街頭表達意見，汝矣島已多日舉行大規模集會活動，只見許多抗議民眾手持應援燈，高唱多手K-POP經典歌曲，表達對尹錫悅的不滿。民眾順著節奏，高喊「彈劾、彈劾、彈劾尹錫悅」的口號。韓國電視台KBS今日突然宣布，在下周21日登場的2024 KBS演藝大賞，將不舉行紅毯活動。KBS相關人士透露，因尹錫悅總統先前的戒嚴令，各地進行大規模集會活動，汝矣島正式這場集會的核心，KBS典禮舉辦地點就位在汝矣島，擔心到時候汝矣島狀況仍混雜，才預先作此決定。