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▲台灣豬肉前進新加坡知名餐廳，首批生鮮豬肉拚明年第一季進軍星國。（圖／農業部）

農業部於12月13日至28日攜手新加坡知名餐廳「螃蟹之家（House of Seafood）」跨域合作，推出以「台灣豬肉」為主題的美食套餐，結合經典臺灣料理包括肉燥飯、香腸及貢丸湯，讓新加坡消費者首次品嚐以臺灣豬肉製作的正宗臺灣味，進一步深化臺灣豬肉在新加坡市場的品牌形象。繼菲律賓於去(112)年初開放我生鮮豬肉准入後，本(113)年11月29日再獲新加坡政府核准臺灣生鮮豬肉進口，為台灣生鮮豬肉邁向國際市場另一個重要里程碑。農業部表示，台灣自2020年成功獲世界動物衛生組織（WOAH）列為口蹄疫非疫區，今年更取得非洲豬瘟非疫國認定，並於11月29日收到新加坡政府批准進口台灣生鮮豬肉，是國際間對台灣豬肉品質與形象的高度肯定。此外，調製豬肉於今年1至11月出口新加坡金額達5萬3,842美元，較去年同期的4萬5,365美元成長18.7%，顯示市場需求穩定成長。未來該部將持續協助業者拓展國際市場，深化新加坡消費者對臺灣豬肉美味與安全的信任度，並促進台新兩國貿易合作，增進農產品貿易量值。為把握契機向新加坡消費者推廣臺灣生鮮豬肉及加工製品，台灣駐新加坡代表處公使吳文齡指出，台灣生鮮豬肉有望於明年第一季正式進口新加坡，這得益於台灣屠宰場的現代化管理及肉品冷鏈技術的提升，台灣豬肉無腥味獨具特色，透過這次美食交流將有助於新加坡民眾進一步採購台灣豬肉意願。商研院副院長張皇珍則透露，此次活動僅是序幕，明年第一季美味的台灣生鮮豬肉將在新加坡正式上市，為當地市場食材供應帶來更多驚喜。新加坡餐廳螃蟹之家負責人黃泯莱在記者會現場熱切分享他對台灣豬肉的熱愛，表示過去來台旅遊時便對台灣豬肉的香甜美味深感驚艷。此次活動，螃蟹之家特別將經典台灣料理與創新中西菜色相結合，以台灣豬肉的風味為基底，搭配拿手海鮮知名料理，讓新加坡消費者感受到前所未有的味覺體驗。