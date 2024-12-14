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新竹市正義輪胎行縱火案兇手陳彥翔燒死8名至親，一審被判死刑，日前二審又被高等法院改判無期徒刑，而法扶基金會替陳彥翔請律師引發關注；對於法扶一年15億的預算，媒體人張禹宣指出，除了死刑犯外，據112年決算報告的統計，26171件扶助案件中，第一名為詐欺犯，共有5684件。張禹宣在臉書指出，年拿15億預算的法扶會，都把預算用在哪些人身上？除了死刑犯外，根據112年決算報告當中的統計，26171件扶助案件中，第一名詐欺犯（5684件）；第二名傷害犯（3943件）；第三名毒品犯（3569件）；第四名竊盜犯（1902件）；第五名洗錢犯（1547件）。張禹宣質疑，光這前五名加起來，就超過一半，「騙了人民的血汗錢，還要用人民的納稅錢幫他們打官司」。他說，台灣的法律根本把被害人當作永動機，被騙了討不回來警察會笑你笨，還要繳稅讓騙你的人請到好的律師打官司，不愧是舉世滔滔的幸福之地。張禹宣感嘆，最可笑的是，沒有夠多的錢還很難當洗錢犯，一般人連門檻都沾不上，就算是詐騙人頭戶多半也是詐騙集團的成員，結果「有錢洗錢、沒錢打官司」，還要再從老百姓錢包掏錢，還得意洋洋的說，他們有利判決高達6成1（勝訴率），「想想被害人你們要不要臉啊？難怪詐騙犯猖獗至此，抓了又跑跑了又抓」；張也批評，法扶會的預算這樣花，給他一塊錢都嫌多。