我是廣告 請繼續往下閱讀

▲連任天堂「卡比之父」櫻井政博都大讚《宇宙機器人》。（圖／翻攝宇宙機器人官網）

遊戲界奧斯卡TGA（The Game Awards）遊戲大獎13日揭曉，Sony打造的《宇宙機器人》（ASTRO BOT）擊敗中國相當自豪的3A遊戲大作《黑神話：悟空》，引發中國網友不滿，開始出征TGA微博，痛罵「TGA是索尼的狗」。不過，早在兩個月前，遊戲YouTuber「阿楊Arjen Play」就分享《宇宙機器人》十大特點與設計，直呼「讓它東打黑悟空，西打黃金樹，北打FF7 」，遊戲迷留言朝聖「參拜未來人」。阿楊在影片中分享，《宇宙機器人》（ASTRO BOT）不是3A成本製作，製作小組大概也不超過30人，但評分爆棚，在metacritic拿到94媒體高分、玩家用戶9.6分，綜合起來打敗《艾爾登法環 黃金樹幽影》、《Final Fantasy VII》及《黑神話：悟空》，連任天堂「卡比之父」櫻井政博都大讚。《宇宙機器人》哪裡迷人？阿楊在影片中表示，ASTRO BOT嚴格說是續作，首次在playroom登場，是PS4初代VR的附屬遊戲，但與控制器互動緊密，「不管是麥克風、六軸感應、R2與L2按鈕的按壓回饋，還有內建一堆PS懷舊元素」。在遊戲特性上，阿楊點出「稍稍不同的能力」、「關卡設計超屌」、「滿滿小細節設計」等等，都讓ASTRO BOT遊戲體驗感絕佳。也有玩家留言表示認同，「打玩的感覺大概就像這五個字『這就是遊戲』，純粹的有趣、好玩，還附贈了大家的童年回憶」。