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台灣金牌男雙「麟洋配」李洋／王齊麟，在羽球年終賽迎來最後一次合體，遺憾於小組賽出局，也宣告李洋正式從選手生涯退役，BWF官網不捨發文，寫道：「See you again 」，並且特別用中文寫下：「下課了！」「麟洋配」拿下今年巴黎奧運男雙金牌，因而取得年終賽門票，小組賽首戰拍下台灣同胞李哲輝／楊博軒，但次戰輸給世界第3丹麥Anders Skaarup Rasmussen／Kim Astrup，13日晚間面對世界第7馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁，以22：24、12：21吞敗。「本來覺得很難贏下一局或一場，這樣的表現已經超標了。」李洋在奧運後逐漸淡出賽場，把心力投入在教學上，這次年終賽抱著享受比賽的心情出賽，但在確定被淘汰後仍舊感性落淚，「因為真的知道就是最後一場了，瞬間情緒就上來。」BWF官方Instagram分享了李洋賽後深深鞠躬致意的影片，還包括他與搭檔王齊麟合比愛心、最後對著鏡頭微笑揮手道別的畫面，並發文寫道：「See you again」，還特別加上中文：「下課了！」的字樣。BWF貼文引來大批球迷留言祝福，紛紛寫下「退休快樂」為李洋送上祝福。而李洋也在自己的限時動態回應道：「我是笑著離開球場的。」