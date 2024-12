我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣金牌男雙「麟洋配」李洋/王齊麟,在羽球年終賽迎來最後一次合體,遺憾於小組賽出局,也宣告李洋正式從選手生涯退役,BWF官網不捨發文,寫道:「See you again 」,並且特別用中文寫下:「下課了!」「麟洋配」拿下今年巴黎奧運男雙金牌,因而取得年終賽門票,小組賽首戰拍下台灣同胞李哲輝/楊博軒,但次戰輸給世界第3丹麥Anders Skaarup Rasmussen/Kim Astrup,13日晚間面對世界第7馬來西亞組合吳世飛/伊祖丁,以22:24、12:21吞敗。「本來覺得很難贏下一局或一場,這樣的表現已經超標了。」李洋在奧運後逐漸淡出賽場,把心力投入在教學上,這次年終賽抱著享受比賽的心情出賽,但在確定被淘汰後仍舊感性落淚,「因為真的知道就是最後一場了,瞬間情緒就上來。」BWF官方Instagram分享了李洋賽後深深鞠躬致意的影片,還包括他與搭檔王齊麟合比愛心、最後對著鏡頭微笑揮手道別的畫面,並發文寫道:「See you again」,還特別加上中文:「下課了!」的字樣。BWF貼文引來大批球迷留言祝福,紛紛寫下「退休快樂」為李洋送上祝福。而李洋也在自己的限時動態回應道:「我是笑著離開球場的。」