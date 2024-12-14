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國民黨立委翁曉玲日前拋出「中國人是外國人嗎？」並主張中國人有中華民國國籍。對此，民進黨立委王定宇批評，這位是中華民國立委，卻老是站在中國的立場和利益討論事情、立法，從來不考慮台灣的需要。立法院日前在審查大法官人事案時，翁曉玲詢問大法官提名人陳運財，「大陸人是外國人嗎？」並認為中國人有中華民國國籍。對此，王定宇感嘆，這位是中華民國立委，卻老是站在中國的立場和利益討論事情、立法，從來不考慮台灣的需要，這就是中國國民黨的不分區立委，「這位是留德卻弄錯德國憲法歷史，這位是自稱憲法學者卻老是違憲」。王定宇批評，現在竟然要讓12億中國人成為中華民國國民，這將是是教育、健保、國防、國安、公務、公職等資源分配、法治的大災難。王定宇提到，這一題在馬英九時代的大法官解釋過，解釋的大法官叫陳春生，按照藍白的邏輯，這位是藍色大法官，他直接告訴翁曉玲，中國人不具中華民國國籍，非本國人，還加上連外國人都不是：他呼籲翁曉玲，請回家問你老公這一題吧！