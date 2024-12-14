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國防部前部長李天羽12日因肺炎等併發症，於三軍總醫院病逝，享壽79歲。對此，前總統陳水扁發文悼念，並分享他國防部長任內2大貢獻，包含完成1200公尺長的太平島機場起降跑道，同時排除萬難，實施縮短役期為一年。對於李天羽病逝一事，陳水扁在社群網站發文直呼，「噩耗傳來，不勝悲慟！」他說，正如李傑是首位出身海軍潛艦的參謀總長與國防部長，李天羽則是第一位空軍專科班出身的參謀總長與國防部長。陳水扁指出，從中不難想像他總統任內勇於突破，不次拔擢的任官用心，李天羽升任空軍總司令前，為了歷練完整，先出任增設副總司令，卸任參謀總長一職，曾內定為第一位駐新加坡代表的退役上將，尚未履任隨即接任國防部長。陳水扁提到，雖然李天羽擔任國防部長任期不到一年，卻以短短273個工作天，完成1200公尺長的太平島機場起降跑道，讓他在2008年2月2日才能成為首位踏上我國最南疆太平島的總統。此外，陳水扁提到，同時李天羽排除萬難，在2008年1月1日正式實施縮短役期為一年，也是當今義務役的最新服役期限。陳水扁感嘆，縱因鐽震案沒辦法做好做滿，「仍無損李部長對國軍建軍備戰與軍務改革的卓著貢獻！阿扁感恩您！永遠懷念您！」