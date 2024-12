我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IU(左)過去就曾直言太陽(右)是她的理想型。(圖/IU、太陽IG)





南韓天團BIGBANG的主唱太陽(TAEYANG)今(14)日將在台北流行音樂中心舉行睽違7年的個人巡迴演唱會,昨日他就抵達桃園機場,晚間6點將正式開唱,粉絲也開始在網路上熱烈討論,甚至還有人挖出14年前太陽與「國民妹妹」IU一起表演的片段。當時IU唱完歌害羞的親了一下太陽的臉頰,接著雀躍跑下舞台,可愛互動讓粉絲看了笑翻直呼:「好愛這場啊」。太陽今晚將在北流開唱,昨日開始Threads上就出現台灣粉絲的討論貼文,一名網友還翻出14年前太陽與IU的合作舞台,當時兩人在拍攝節目《星期天真好-英雄豪傑》,太陽帶來招牌歌曲〈I Need a Girl〉,和IU一起在台上共舞。最後結束前,IU大膽親了太陽的臉頰,雖然是預先說好的橋段,但這一吻還是讓現場眾人看了尖叫聲連連,當時才17歲的IU也嬌羞跑下舞台。事實上,IU出道時就提過太陽是她的偶像,更是理想型,因此當年有不少人都看好IU與太陽在一起。不過IU對太陽僅僅是仰慕,太陽也在2014年遇見自己的初戀閔孝琳,跟IU只是好友關係,但當時兩人的「化學反應」,仍讓不少粉絲興奮直呼:「好愛這場啊」、「親蠻大力的」、「我以前以為IU會追到太陽」。另外,有許多台灣的粉絲昨日也跑到桃園機場接機,想跟太陽近距離互動,一名男粉絲就表示,去接機的幾乎都是女生,只有他一個男的,因此太陽當下看到他也很訝異,露出「瞳孔震驚」的表情讓粉絲笑翻。太陽台北場演唱會主辦方「理想國」則在12日下午公開這次演唱會獨家販售的官方週邊,包含墨鏡、毛巾、上衣、手燈、吊飾等,價值1700元至300元不等,持VIP套票的人下午2點就可搶先購買,3點才會開放一般民眾消費,一直販售到演出結束,賣完即提早打烊,太陽的粉絲們要搶要快。TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN TAIPEI🟠日期:2024/12/14 (六) 18:00開唱🟠地點:台北流行音樂中心 ⁠🟠 周邊販售資訊➤ 開放時間:VIP 優先購買|14:00 – 演出結束後一般購買|15:00 – 演出結束後➤ 位置:詳見場域圖➤ 付款方式:現金、LINE PAY