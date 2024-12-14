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▲IU（左）過去就曾直言太陽（右）是她的理想型。（圖／IU、太陽IG）





南韓天團BIGBANG的主唱太陽（TAEYANG）今（14）日將在台北流行音樂中心舉行睽違7年的個人巡迴演唱會，昨日他就抵達桃園機場，晚間6點將正式開唱，粉絲也開始在網路上熱烈討論，甚至還有人挖出14年前太陽與「國民妹妹」IU一起表演的片段。當時IU唱完歌害羞的親了一下太陽的臉頰，接著雀躍跑下舞台，可愛互動讓粉絲看了笑翻直呼：「好愛這場啊」。太陽今晚將在北流開唱，昨日開始Threads上就出現台灣粉絲的討論貼文，一名網友還翻出14年前太陽與IU的合作舞台，當時兩人在拍攝節目《星期天真好-英雄豪傑》，太陽帶來招牌歌曲〈I Need a Girl〉，和IU一起在台上共舞。最後結束前，IU大膽親了太陽的臉頰，雖然是預先說好的橋段，但這一吻還是讓現場眾人看了尖叫聲連連，當時才17歲的IU也嬌羞跑下舞台。事實上，IU出道時就提過太陽是她的偶像，更是理想型，因此當年有不少人都看好IU與太陽在一起。不過IU對太陽僅僅是仰慕，太陽也在2014年遇見自己的初戀閔孝琳，跟IU只是好友關係，但當時兩人的「化學反應」，仍讓不少粉絲興奮直呼：「好愛這場啊」、「親蠻大力的」、「我以前以為IU會追到太陽」。另外，有許多台灣的粉絲昨日也跑到桃園機場接機，想跟太陽近距離互動，一名男粉絲就表示，去接機的幾乎都是女生，只有他一個男的，因此太陽當下看到他也很訝異，露出「瞳孔震驚」的表情讓粉絲笑翻。太陽台北場演唱會主辦方「理想國」則在12日下午公開這次演唱會獨家販售的官方週邊，包含墨鏡、毛巾、上衣、手燈、吊飾等，價值1700元至300元不等，持VIP套票的人下午2點就可搶先購買，3點才會開放一般民眾消費，一直販售到演出結束，賣完即提早打烊，太陽的粉絲們要搶要快。TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN TAIPEI🟠日期：2024/12/14 (六) 18:00開唱🟠地點：台北流行音樂中心 ⁠🟠 周邊販售資訊➤ 開放時間：VIP 優先購買｜14:00 – 演出結束後一般購買｜15:00 – 演出結束後➤ 位置：詳見場域圖➤ 付款方式：現金、LINE PAY