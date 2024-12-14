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新加坡一名42歲男子因涉嫌嫖宿未成年少女，面對5項罪名指控。案件發生在2021年12月2日至2022年4月13日之間，受害少女當時未滿18歲，儘管被告否認罪行，案件經過審理後，法官於13日宣判被告罪名成立。這名男子與案件中的少女在2021年11月通過「甜心書本」（Sugarbook）網站相識，該網站為尋求「甜心寶貝」和「甜心爸爸」的用戶提供聯絡平台。雖然該網站要求用戶必須年滿18歲才能註冊，但少女在與被告發生關係後，在2022年8月報警揭發此案。被告辯稱：「並非支付嫖妓費，而是視少女為朋友，並出於她經濟困境的考慮，給她零用錢。」但少女明確表示她需要錢，每次提供性服務時的收費也有所不同。被告同意她的要求後，開始性服務。根據少女的證詞顯示，他們首次見面時，被告支付她300新加坡幣（約新台幣7200）並要求她提供性服務，少女認為被告是付費要求發生關係的「甜心爸爸」。之後，每次性服務後，被告都會支付她300元（約新台幣7200）。據了解，被告是該網站的常客，曾多次付費要求多位女子陪伴並提供性服務，案件發生時，被告清楚知道少女年齡未滿18歲。答辯過程中，被告承認與少女並非戀愛關係。法官指出：「每次交易中，都是被告安排少女到他家，並在交易後送她回家，兩人並不存在戀愛關係。」在證詞中，少女透露原本願意繼續與被告見面進行交易，但在2022年4月最後一次見面後，被告拒絕再與她交易，因此她在8月報警。被告律師認為少女在遲至4個月後才報警動機可疑，但法官表示：「法律是為了保護未成年少女，即使少女出於『無知』主動提供性服務，作為成年人，被告也不應當利用這一點。」被告罪名成立後，法官將於明年2月10日宣判，在新加坡嫖宿未成年少女的最高刑罰為監禁最長7年、罰款或兩者兼施。