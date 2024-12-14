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基隆市副市長邱佩琳是已故國民黨大老邱創煥女兒，獲民眾黨主席柯文哲推薦，2年前到基隆擔任副市長。但柯文哲京華城案與政治獻金案連環爆後，邱佩琳曾被點名是柯文哲的募款大將之一。邱佩琳在臉書談及自己擔任副市長兩年感想，他說，這一年經歷太多，在努力工作之時，還要有一強大的正能量去挺過罷免及最近媒體的消遣。邱佩琳說，二年前的今天，心甘情願放棄是目前3.5的所得，投入公職，只願完成父親在生時希望我可當公務員，為民服務的心願，讓當時已往生二年的父親在天之靈可感欣慰。人最難的是在受盡各種不實攻擊後，而不喪失對人的慈悲心。人最難的是要在複雜沮喪的情緒中，仍保持對每件市政熱誠。邱佩琳說，太愛父親，完成父親心願是他最從政的初衷及動力。這二年，簽過近3萬件公文，超過百塲的會，及活動，接觸過萬個市民。在簽每件公文必努力了解前因後果，利弊得失。每塲會的決議必謀取最大公約數的市民之利，每場活動必真心感謝參與人員及昐活動效益可影響每個人。邱佩琳說，至今仍不後悔選擇這條路，「這要謝謝每位和我一起工作的同事，他們是以實力高考普考進來的優秀公務員。謝謝監督市政府的議員們，不分藍綠，都盡其所能指導我，以及所有會議的府外委員們，和我一起挑起諸多決策的方向，當然最重要是接觸過的每位基隆市民們，他們永遠給我最大的信心和鼓勵。邱佩琳說，「人生太多變數，珍惜且熱愛目前這工作，因為它可帶給你使命感，願盡一己之力讓基隆人變更好。更謝謝這一路相伴的朋友們，你們幫我一起註記人生筆記中的重要章節！」