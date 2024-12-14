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台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲的京華城與政治獻金弊案即將終結，對此，吳靜怡今（14）日表示，私庫的管理者不是前立委蔡壁如，為了開始籌建總統競選，就讓李文宗開始建立了一個更巨大的水庫，「這水庫只為了他個人，不是民眾黨」。吳靜怡在臉書指出，柯文哲從台大醫院就有大水庫的金流管理原則，庫房管理者就是蔡壁如，蔡壁如曾經在柯醫師第一次競選市長時，面對大連艦隊羅淑蕾會計師時，貼出整面強的金流憑證，當時，大水庫是養整個葉克膜團隊的，接著柯文哲從素人轉變成政治人物，唯一信仰就是網軍、輿論、文宣。吳靜怡質問，請問臉書砸的幾百萬廣告經費、衝破百萬粉絲、世大運網軍假帳號、論壇的發文衝留言、影片衝熱燒榜，這些錢從哪裡來？這私庫的管理者不是蔡壁如，因為她不懂，這樣豢養著龐大暗黑軍隊的柯文哲，是不是為了開始籌建總統競選，就讓李文宗開始建立了一個更巨大的水庫，這水庫只為了他個人，不是民眾黨。吳靜怡提到，柯文哲去年在許多飯店都有舉辦一桌桌的餐會，參加的有企業家、二代、台商，這些名單裡面並沒有重疊民眾黨或總統政治獻金的申報專戶，柯文哲不是沒跟她談過暗黑部隊的事，拒絕的她，就被柯成為世仇的敵人和騙子，沒拒絕的人，就成為拿那些骯髒錢製造假老二的幌子。吳靜怡指出，外傳下周五起訴書會出來，檢調這次搞不好不想波及面積過大，恐怕只公佈相關證人，而龐大金流支出面應該不會有；她也諷刺，這群脫北者，讓柯文哲成為「哀銬北」，沒有柯文哲，一樣靠政黨補助款繼續榮華富貴。