我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委翁曉玲提出《憲法訴訟法》修正案，擬提高憲法法庭判決門檻，但民眾黨立委黃珊珊昨表態，在野黨合作不是照單全收，民眾黨會自行提出修法草案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（14）日喊話，在憲訴法、財劃法、選罷法，期待與在野黨合作。黃珊珊昨指出，國會的在野黨本就應該「合作」制衡霸道專橫的執政黨，但實現的路徑理念本就會有些微歧異，不是全然照單全收，因此民眾黨從始至終都是採取開放態度討論各種議題與法案。對此，吳思瑤受訪時表示，民進黨團對任何有利國際名聲、穩定台灣民主秩序的議題，都期待與在野黨合作，而學法律的黃珊珊很清楚，翁曉玲版本惡修通過就是癱瘓憲法法庭。吳思瑤強調，對於《憲訴法》民進黨團願意合作、樂意合作，只要避免任何癱瘓憲法法庭、戕害憲法精神的惡修，民進黨團都願意好好一起推動。針對財劃法，吳思瑤提到，民進黨團樂見與民眾黨版本對話，若是國民黨版本通過，中央一年被搬走6612億，非常多重要國家建設、社會福利無法永續推動。至於選罷法，吳思瑤說，在連署加嚴部分，藍白立場趨於一致，但對於門檻提高，民眾黨似乎採相對保留的態度；她強調，在憲訴法、財劃法、選罷法都期待與在野黨合作。吳思瑤指出，國民黨、民眾黨內部恐怕都有鷹派、鴿派路線之爭，所以各個法案的推動，不管是時程、程序完備性、內容合理性都有區別，希望理性聲音抬頭，對於國家社會福祉高於政黨福祉的聲音能傳散出來。