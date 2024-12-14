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海基會秘書長羅文嘉日前透露，台灣有3名一貫道信徒10月上旬在中國遭到逮捕，目前資訊不明，呼籲台北市長蔣萬安在論壇期間向中國反映此事，台北市副市長林奕華今（14）日反酸，代表「海基會跟對岸溝通的管道，可能全部都沒有了」，對此，民進黨台北市議員陳怡君直呼，市府回覆簡直就是「官腔又非常殘忍」，而蔣萬安對中國釋出誠意，中國不買單，無疑是對他賞了很大巴掌，「不僅讓蔣萬安毀了國格，也毀了市格、及人格」。陳怡君指出，蔣萬安曾說「兩岸越是困難越要交流」，然而蔣萬安並未認清，兩岸處境困難之處，在於兩國價值觀不同；中國無法接受台灣政治的獨立、民主的自由，「更無法理解多元宗教的選擇」，這些都是在中國土地上不可能發生的事。陳怡君提到，在蔣萬安對中國釋放這麼大的誠意、進行兩岸雙城論壇，換來的是中國不但不買單，反倒還加強軍演，此舉無疑是賞了蔣萬安很大的一個巴掌，不僅讓蔣萬安毀了國格，也毀了市格、及人格。陳怡君質疑，雙城論壇即將進行，卻發生了台灣人在中國進行非政治性活動被逮捕的情事，蔣萬安不僅是台灣首都市長，同時也是律師，在與中國交流之際，身為律師難道不用為人權多講幾句話嗎？難道不用想辦法來營救台灣的這些7、80歲無辜的長輩嗎？台北市政府對此的回覆竟然是「請海基會、請中央要來負責任」；她怒批，救人救災都沒有分中央跟地方了更何況救人，市府竟然連救人都要要分顏色、分責任？陳怡君砲轟北市府，其回覆簡直就是「官腔又非常殘忍」，她也向蔣萬安喊話，救人是每一個人生而為人都應該有的責任，不要動輒拿市政議題當擋箭牌，勿「有了政治忘了人性」，說的是開大門走大路，做的卻是雞腸鳥肚。