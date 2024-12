我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Faker與Untara兩位大前輩。(圖/翻攝X@T1)

▲紅牛杯完整賽事流程。(圖/翻攝X@Red Bull Gaming)

2024年《英雄聯盟》Red Bull League of Its Own表演賽(俗稱:紅牛杯)將於台灣時間12月15日晚間在法國巴黎火熱開打,將由今年世界冠軍 T1 對抗歐洲強豪們,這也是新上路 Doran 首度代表 T1 出賽,賽事亮點也曝光了。由 Red Bull 獨創的《英雄聯盟》Red Bull League of Its Own表演賽,是第二年邀請由「不死大魔王」Faker 李相赫領軍的 5 屆世界冠軍隊伍 T1 ,對抗歐洲各隊強豪職業隊。而紅牛杯的賽制相當特殊,T1 將進行極限車輪戰,一天內對決G2 Esports、Karmine Corp、NNO Old、Gentle Mates 及 Los Ratones等五支隊伍,且 T1 採 無懼選角(全局 BP),對手們則無限制,因此最後一場打Karmine Corp時,T1將有35隻角色無法選用。本次紅牛杯T1並非全新的DOFGK陣容,而是DOFGU,輔助Keria由於剛結束訓練兵役,想要休息時間,因此輔助將由老前輩Untara代位出征。12/15(日)23:00 開場表演23:15 T1 打 NNO Old12/16(一)00:15 T1 vs. Gentle Mates01:15 神秘活動02:15 音樂表演02:30 中場休息02:50 單挑表演賽03:35 T1 vs. Los Ratones04:35 T1 vs. G2 Esports05:35 T1 vs. Karmine Corp