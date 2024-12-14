2024年《英雄聯盟》Red Bull League of Its Own表演賽（俗稱：紅牛杯）將於台灣時間12月15日晚間在法國巴黎火熱開打，將由今年世界冠軍 T1 對抗歐洲強豪們，這也是新上路 Doran 首度代表 T1 出賽，賽事亮點也曝光了。

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由 Red Bull 獨創的《英雄聯盟》Red Bull League of Its Own表演賽，是第二年邀請由「不死大魔王」Faker 李相赫領軍的 5 屆世界冠軍隊伍 T1 ，對抗歐洲各隊強豪職業隊。

▲Faker與Untara兩位大前輩。（圖／翻攝X@T1）
▲Faker與Untara兩位大前輩。（圖／翻攝X@T1）
而紅牛杯的賽制相當特殊，T1 將進行極限車輪戰，一天內對決G2 Esports、Karmine Corp、NNO Old、Gentle Mates 及 Los Ratones等五支隊伍，且 T1 採 無懼選角（全局 BP），對手們則無限制，因此最後一場打Karmine Corp時，T1將有35隻角色無法選用。

本次紅牛杯T1並非全新的DOFGK陣容，而是DOFGU，輔助Keria由於剛結束訓練兵役，想要休息時間，因此輔助將由老前輩Untara代位出征。

▲紅牛杯完整賽事流程。（圖／翻攝X@Red Bull Gaming）
▲紅牛杯完整賽事流程。（圖／翻攝X@Red Bull Gaming）
2024年《英雄聯盟》紅牛杯賽程（台灣時間）

12/15（日）

23:00 開場表演
23:15 T1 打 NNO Old

12/16（一）

00:15 T1 vs. Gentle Mates
01:15 神秘活動
02:15 音樂表演
02:30 中場休息
02:50 單挑表演賽
03:35 T1 vs. Los Ratones
04:35 T1 vs. G2 Esports
05:35 T1 vs. Karmine Corp

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