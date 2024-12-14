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▲黃寅燁得知有男粉購票支持自己，相當驚豔。（圖／記者嚴俊強攝）

▲▼黃寅燁首次來台，在新莊舉辦粉絲見面會。（圖／記者嚴俊強攝）

黃寅燁舉辦人生首個海外粉絲巡迴見面會，還把第一場獻給台灣，今（14）日晚間6點在新莊Zepp New Taipei舉辦，活動上男女粉絲都有，讓黃寅燁又驚又喜，當抽到一位男粉上台進行粉絲福利時，沒想到該男粉表示是跟女友一起來，還在台上揭露不讓女友上台的原因是「她有抽到親簽」，一句話笑翻全場，男粉還當著女友面前跟黃寅燁貼臉拍照，笑翻不少人喊：「我是他女友我一定分手！」黃寅燁今年33歲，是一名演員。他從小憧憬演藝事業，在爸爸的鼓勵下努力實現夢想，起初是以模特兒身分亮相，退伍後才決定當演員拍戲，28歲以網路劇《WHY: 你被戀人甩的真正理由》踏入戲劇圈，後來以《重返18歲》嶄露頭角，但真正讓他爆紅的是2020年參演文佳煐、車銀優主演的《女神降臨》，當年該劇一播出，他的聲勢甚至大過車銀優，同時驚豔不少粉絲：「黃寅燁已經30歲了？！」而且還已當過兵，人氣爆棚；今年更憑藉主演翻拍陸劇《以家人之名》的韓劇《偶然成為家人》奠定演員地位，也因此獲得舉辦海外巡迴見面會的機會，而今晚也是他第一次來台灣會粉絲。表演完《My Heart Is Beating》，黃寅燁就表示人生第一次來台，食物美味、風景又好看，但他見到台下粉絲過於冷靜、尖叫聲不大，坦言非常緊張，隨後也與全場互動玩遊戲，原本要抽4位上台，最後應全場要求再加碼1位，見到中獎者不只一位男粉絲，他不知所措表示：「蛤男生？你跟女友一起來嗎？我會把你當作是我的珠媛（《偶然成為家人》裡的女主角）的！」其實要上台的粉絲，要接受黃寅燁過往拍攝作品中，跟女主角的各種甜蜜互動姿勢拍照，福利開始前，黃寅燁貼心表示：「有些肢體接觸，但如果不喜歡的話要說喔！」他先是跟第一位粉絲示範摸頭殺，結果害羞的不是中獎者而是黃寅燁，他躲到角落狂喊：「我不管了！我覺得有點害羞！」輪到男粉登場，對方一上台就說：「女友很喜歡你！」黃寅燁得知對方伴侶在台下後傻住回問：「你怎不讓你女友上來？是會嫉妒嗎？」男粉就說：「她剛剛有中親簽啊！」黃寅燁好氣又好笑，還說：「我很感激，我有男粉絲，讓我非常自豪。」隨後2人就依照指定的「貼臉比YA」動作拍照，讓不少台下的粉絲笑喊：「我是他女友的話，我一定分手！」相當爆笑。黃寅燁隨後也帶來《Nothing's gonna change my love for you》、《Slow Dancing》、《Starlight》、《My Heart Is Beating》等曲表演，還現身2樓跟看台區粉絲近距離互動，他也是第一位走上新莊Zepp的韓星，沒想到更走去一樓「和全場擊掌比愛心」，相當寵粉，誠意滿滿。