▲黃寅燁得知有男粉購票支持自己,相當驚豔。(圖/記者嚴俊強攝)

▲▼黃寅燁首次來台,在新莊舉辦粉絲見面會。(圖/記者嚴俊強攝)

黃寅燁舉辦人生首個海外粉絲巡迴見面會,還把第一場獻給台灣,今(14)日晚間6點在新莊Zepp New Taipei舉辦,活動上男女粉絲都有,讓黃寅燁又驚又喜,當抽到一位男粉上台進行粉絲福利時,沒想到該男粉表示是跟女友一起來,還在台上揭露不讓女友上台的原因是「她有抽到親簽」,一句話笑翻全場,男粉還當著女友面前跟黃寅燁貼臉拍照,笑翻不少人喊:「我是他女友我一定分手!」黃寅燁今年33歲,是一名演員。他從小憧憬演藝事業,在爸爸的鼓勵下努力實現夢想,起初是以模特兒身分亮相,退伍後才決定當演員拍戲,28歲以網路劇《WHY: 你被戀人甩的真正理由》踏入戲劇圈,後來以《重返18歲》嶄露頭角,但真正讓他爆紅的是2020年參演文佳煐、車銀優主演的《女神降臨》,當年該劇一播出,他的聲勢甚至大過車銀優,同時驚豔不少粉絲:「黃寅燁已經30歲了?!」而且還已當過兵,人氣爆棚;今年更憑藉主演翻拍陸劇《以家人之名》的韓劇《偶然成為家人》奠定演員地位,也因此獲得舉辦海外巡迴見面會的機會,而今晚也是他第一次來台灣會粉絲。表演完《My Heart Is Beating》,黃寅燁就表示人生第一次來台,食物美味、風景又好看,但他見到台下粉絲過於冷靜、尖叫聲不大,坦言非常緊張,隨後也與全場互動玩遊戲,原本要抽4位上台,最後應全場要求再加碼1位,見到中獎者不只一位男粉絲,他不知所措表示:「蛤男生?你跟女友一起來嗎?我會把你當作是我的珠媛(《偶然成為家人》裡的女主角)的!」其實要上台的粉絲,要接受黃寅燁過往拍攝作品中,跟女主角的各種甜蜜互動姿勢拍照,福利開始前,黃寅燁貼心表示:「有些肢體接觸,但如果不喜歡的話要說喔!」他先是跟第一位粉絲示範摸頭殺,結果害羞的不是中獎者而是黃寅燁,他躲到角落狂喊:「我不管了!我覺得有點害羞!」輪到男粉登場,對方一上台就說:「女友很喜歡你!」黃寅燁得知對方伴侶在台下後傻住回問:「你怎不讓你女友上來?是會嫉妒嗎?」男粉就說:「她剛剛有中親簽啊!」黃寅燁好氣又好笑,還說:「我很感激,我有男粉絲,讓我非常自豪。」隨後2人就依照指定的「貼臉比YA」動作拍照,讓不少台下的粉絲笑喊:「我是他女友的話,我一定分手!」相當爆笑。黃寅燁隨後也帶來《Nothing's gonna change my love for you》、《Slow Dancing》、《Starlight》、《My Heart Is Beating》等曲表演,還現身2樓跟看台區粉絲近距離互動,他也是第一位走上新莊Zepp的韓星,沒想到更走去一樓「和全場擊掌比愛心」,相當寵粉,誠意滿滿。