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▲蔡依林〈日不落〉一推出就受到許多粉絲喜愛，傳唱度非常高。（圖／蔡依林 Jolin Tsai YouTube）

天后蔡依林透露，將在明年春天推出新專輯，讓許多歌迷相當期待。而她過去其實也唱過多首膾炙人口的歌曲，包括〈倒帶〉、〈Play我呸〉、〈玫瑰少年〉、〈看我72變〉等，但你知道她當紅的歌曲〈日不落〉，其實原唱另有其人嗎？原來〈日不落〉是改編自瑞典流行電音組合空殼樂團（BWO）的歌曲〈Sunshine in the Rain〉，之後由作詞人崔惟楷重新填詞，才變成大家所熟悉的〈日不落〉，近來崔惟楷還透露歌詞內的祕密。蔡依林歌曲〈日不落〉收錄在專輯《特務J》中，歌曲剛推出傳唱度就非常高，尤其在國高中族群相當受歡迎，還獲得加拿大至HIT中文歌曲排行榜年度總選全國推崇十大國語歌曲，更獲得北京流行音樂典禮年度金曲，也是Hito流行音樂獎聽眾最愛歌曲和年度十大華語歌曲。不過這首歌的原唱其實不是蔡依林，而是來自瑞典的組合空殼樂團（BWO），他們在當地非常受歡迎，其中除了最知名的冠軍單曲〈Temple of Love〉之外，還有為了亞洲市場打造的合輯《Sunshine in the Rain》在日本、中國和台灣都受到不小關注，其中同名歌曲〈Sunshine in the Rain〉就是〈日不落〉的原曲，BWO也是憑藉著這首歌打開亞洲市場，不過他們在2009年之後就再也沒有發行專輯，消失樂壇很長一段時間。而對於〈日不落〉這首歌，作詞人崔惟楷日前在臉書表示，這是他寫過最紅的歌曲之一，當年收到這首歌的邀約，本來不知道要寫什麼題材，但因為當時的女友是蔡依林粉絲，透露蔡依林將去英國遊學，所以他就決定寫一首充滿英國風情的甜蜜情歌，就把對英國的印象都寫進歌詞當中，也因為英國被稱為日不落帝國，才將這首歌名定為〈日不落〉。崔惟楷也說，其實這首歌還有一個小祕密，就是因為當時女友常常出國出差，每到不同國家就會寄一張明信片給他，會一直寄到不愛的那天為止，所以他才會在歌詞中寫下「我要送你日不落的想念，寄出代表愛的明信片」，雖然最後2人沒有繼續走在一起，不過仍留下〈日不落〉這首歌，證明他們曾經相愛。