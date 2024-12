我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林〈日不落〉一推出就受到許多粉絲喜愛,傳唱度非常高。(圖/蔡依林 Jolin Tsai YouTube)

天后蔡依林透露,將在明年春天推出新專輯,讓許多歌迷相當期待。而她過去其實也唱過多首膾炙人口的歌曲,包括〈倒帶〉、〈Play我呸〉、〈玫瑰少年〉、〈看我72變〉等,但你知道她當紅的歌曲〈日不落〉,其實原唱另有其人嗎?原來〈日不落〉是改編自瑞典流行電音組合空殼樂團(BWO)的歌曲〈Sunshine in the Rain〉,之後由作詞人崔惟楷重新填詞,才變成大家所熟悉的〈日不落〉,近來崔惟楷還透露歌詞內的祕密。蔡依林歌曲〈日不落〉收錄在專輯《特務J》中,歌曲剛推出傳唱度就非常高,尤其在國高中族群相當受歡迎,還獲得加拿大至HIT中文歌曲排行榜年度總選全國推崇十大國語歌曲,更獲得北京流行音樂典禮年度金曲,也是Hito流行音樂獎聽眾最愛歌曲和年度十大華語歌曲。不過這首歌的原唱其實不是蔡依林,而是來自瑞典的組合空殼樂團(BWO),他們在當地非常受歡迎,其中除了最知名的冠軍單曲〈Temple of Love〉之外,還有為了亞洲市場打造的合輯《Sunshine in the Rain》在日本、中國和台灣都受到不小關注,其中同名歌曲〈Sunshine in the Rain〉就是〈日不落〉的原曲,BWO也是憑藉著這首歌打開亞洲市場,不過他們在2009年之後就再也沒有發行專輯,消失樂壇很長一段時間。而對於〈日不落〉這首歌,作詞人崔惟楷日前在臉書表示,這是他寫過最紅的歌曲之一,當年收到這首歌的邀約,本來不知道要寫什麼題材,但因為當時的女友是蔡依林粉絲,透露蔡依林將去英國遊學,所以他就決定寫一首充滿英國風情的甜蜜情歌,就把對英國的印象都寫進歌詞當中,也因為英國被稱為日不落帝國,才將這首歌名定為〈日不落〉。崔惟楷也說,其實這首歌還有一個小祕密,就是因為當時女友常常出國出差,每到不同國家就會寄一張明信片給他,會一直寄到不愛的那天為止,所以他才會在歌詞中寫下「我要送你日不落的想念,寄出代表愛的明信片」,雖然最後2人沒有繼續走在一起,不過仍留下〈日不落〉這首歌,證明他們曾經相愛。