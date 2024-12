我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太陽久違在台開專場,表示很想念大家。(圖/讀者提供)

▲▼太陽在台北演唱會上,一連送上BIGBANG多首經典歌曲。(圖/讀者提供)

太陽來台開唱了!他今(14)日在台北流行音樂中心與5000多位V.I.P(粉絲名)同歡,一連帶來BIGBANG的金曲:《Blue》、《If you》、《Loser》、《Bang Bang Bang》、《Fantastic baby》、《We like 2 party》等,結果安口時大家意猶未盡,希望能聽到《Home sweet home》,太陽婉拒:「這是GD的歌不是我的歌!」太陽用中文表示:「大家好,很想你們!」他解釋因為2017年10月來台舉辦「White Night」演唱會後,已有7年時間沒在台灣開專場;今晚除了自己的作品,也跟全場合唱BIGBANG的金典《Blue》、《If you》、《Loser》等等。講到太陽,經典作品《I Need A Girl》當然少不了,他從一樓出口現身,邊唱邊跟歌迷互動,再二度送上BIGBANG的《Bang Bang Bang》、《Fantastic baby》、《We like 2 party》等曲;唱完《Ringa Linga》後,太陽就把擦汗的「原味毛巾」丟給前排觀眾,引起全場暴動。演唱會的安可環節,粉絲以《月亮代表我的心》當作口號,更在結束前喊:「Home sweet home!」太陽就說:「我自己一個人沒辦法唱啦,下次再唱,而且這是GD的歌不是我的歌,我會再回來!」事實上,《Home sweet home》是GD和太陽今年合作推出的新歌,初次表演是在今年11月的MAMA舞台,當時合體太陽、大聲獻唱的歷史性一刻,引起全球K-POP歌迷大暴動,所以才有不少人誤會《Home sweet home》是BIGBANG的作品。太陽本名叫董詠培,他小時候是一名演員,參演過電影《給我多一些吻》,12歲時被「YG娛樂」老闆梁鉉錫相中,進而加入YG家族,2006年以BIGBANG主唱身分出道,他跟G-Dragon(權志龍)從兒時就是好朋友。不過BIGBANG前成員T.O.P、勝利相繼退團,GD、大聲目前也隸屬不同經紀公司,使得團體合體機會渺茫;好在今年的MAMA相當給力,哈韓粉才能見到BIGBANG合體獻唱。而太陽跟閔孝琳在2014年因拍攝MV《凌晨一點》相識相戀,2人2015年公開認愛,2018年2月結婚,目前住在首爾漢南洞上億豪宅。他們的兒子2021年11月出生,目前3歲。