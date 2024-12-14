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▲太陽久違在台開專場，表示很想念大家。（圖／讀者提供）

▲▼太陽在台北演唱會上，一連送上BIGBANG多首經典歌曲。（圖／讀者提供）

太陽來台開唱了！他今（14）日在台北流行音樂中心與5000多位V.I.P（粉絲名）同歡，一連帶來BIGBANG的金曲：《Blue》、《If you》、《Loser》、《Bang Bang Bang》、《Fantastic baby》、《We like 2 party》等，結果安口時大家意猶未盡，希望能聽到《Home sweet home》，太陽婉拒：「這是GD的歌不是我的歌！」太陽用中文表示：「大家好，很想你們！」他解釋因為2017年10月來台舉辦「White Night」演唱會後，已有7年時間沒在台灣開專場；今晚除了自己的作品，也跟全場合唱BIGBANG的金典《Blue》、《If you》、《Loser》等等。講到太陽，經典作品《I Need A Girl》當然少不了，他從一樓出口現身，邊唱邊跟歌迷互動，再二度送上BIGBANG的《Bang Bang Bang》、《Fantastic baby》、《We like 2 party》等曲；唱完《Ringa Linga》後，太陽就把擦汗的「原味毛巾」丟給前排觀眾，引起全場暴動。演唱會的安可環節，粉絲以《月亮代表我的心》當作口號，更在結束前喊：「Home sweet home！」太陽就說：「我自己一個人沒辦法唱啦，下次再唱，而且這是GD的歌不是我的歌，我會再回來！」事實上，《Home sweet home》是GD和太陽今年合作推出的新歌，初次表演是在今年11月的MAMA舞台，當時合體太陽、大聲獻唱的歷史性一刻，引起全球K-POP歌迷大暴動，所以才有不少人誤會《Home sweet home》是BIGBANG的作品。太陽本名叫董詠培，他小時候是一名演員，參演過電影《給我多一些吻》，12歲時被「YG娛樂」老闆梁鉉錫相中，進而加入YG家族，2006年以BIGBANG主唱身分出道，他跟G-Dragon（權志龍）從兒時就是好朋友。不過BIGBANG前成員T.O.P、勝利相繼退團，GD、大聲目前也隸屬不同經紀公司，使得團體合體機會渺茫；好在今年的MAMA相當給力，哈韓粉才能見到BIGBANG合體獻唱。而太陽跟閔孝琳在2014年因拍攝MV《凌晨一點》相識相戀，2人2015年公開認愛，2018年2月結婚，目前住在首爾漢南洞上億豪宅。他們的兒子2021年11月出生，目前3歲。