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▲黃寅燁昨（13）日閒逛美麗華，沒想到被路人捕捉。（圖／Threads）

南韓人氣演員黃寅燁，在2020年因出演《女神降臨》而打開知名度，今（14）日更是來台舉辦粉絲見面會，沒想到昨天就有幸運網友在內湖美麗華百貨捕捉到野生黃寅燁，還認不出本人直言：「他是哪個韓國藝人？」沒想到讓粉絲暴動，興奮指認他就是黃寅燁，更有粉絲崩潰直呼該名網友能遇到男神非常幸運：「我都沒遇到過。」一名網友昨天在Threads上曬出自己在藥妝店遇到韓國藝人的照片，還詢問其他網友：「請問他是哪個韓國藝人？在美麗華遇到。」隨後便吸引超過近2萬名網友按讚，更有粉絲替他解答此人正是出演《女神降臨》韓書竣一角的黃寅燁，還引來不少粉絲喊道：「抱歉影響到大家，這是我老公」、「路人會遇到，粉絲遇不到系列！」而發文網友後續也在留言區講述自己遇上黃寅燁的來龍去脈：「事情經過是我在等現煎牛排，然後看到他拿展示酒盒搖了一下說：『是空的。』然後我心想這個人穿得好浮誇，黑長喇叭褲配皮鞋，滿高滿帥的，是韓國男生都把自己當明星打扮嗎？仔細一看才發現真的是明星。」更指出當時黃寅燁身邊有數名保鑣，經紀人也在一旁陪同。事實上，黃寅燁這次來台，就是為了今天的粉絲見面會，地點辦在Zepp New Taipei，而這也是他首次舉辦海外見面會，也讓喜愛他的人相當興奮，據悉他這場《HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] in TAIPEI》巡迴見面會，將在結束台北場後，再一路造訪曼谷、東京、大阪、馬尼拉、利馬、聖保羅、聖地牙哥、蒙特利，最後也將回歸家鄉首爾舉辦最終場活動。