▲黃寅燁昨(13)日閒逛美麗華,沒想到被路人捕捉。(圖/Threads)

南韓人氣演員黃寅燁,在2020年因出演《女神降臨》而打開知名度,今(14)日更是來台舉辦粉絲見面會,沒想到昨天就有幸運網友在內湖美麗華百貨捕捉到野生黃寅燁,還認不出本人直言:「他是哪個韓國藝人?」沒想到讓粉絲暴動,興奮指認他就是黃寅燁,更有粉絲崩潰直呼該名網友能遇到男神非常幸運:「我都沒遇到過。」一名網友昨天在Threads上曬出自己在藥妝店遇到韓國藝人的照片,還詢問其他網友:「請問他是哪個韓國藝人?在美麗華遇到。」隨後便吸引超過近2萬名網友按讚,更有粉絲替他解答此人正是出演《女神降臨》韓書竣一角的黃寅燁,還引來不少粉絲喊道:「抱歉影響到大家,這是我老公」、「路人會遇到,粉絲遇不到系列!」而發文網友後續也在留言區講述自己遇上黃寅燁的來龍去脈:「事情經過是我在等現煎牛排,然後看到他拿展示酒盒搖了一下說:『是空的。』然後我心想這個人穿得好浮誇,黑長喇叭褲配皮鞋,滿高滿帥的,是韓國男生都把自己當明星打扮嗎?仔細一看才發現真的是明星。」更指出當時黃寅燁身邊有數名保鑣,經紀人也在一旁陪同。事實上,黃寅燁這次來台,就是為了今天的粉絲見面會,地點辦在Zepp New Taipei,而這也是他首次舉辦海外見面會,也讓喜愛他的人相當興奮,據悉他這場《HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] in TAIPEI》巡迴見面會,將在結束台北場後,再一路造訪曼谷、東京、大阪、馬尼拉、利馬、聖保羅、聖地牙哥、蒙特利,最後也將回歸家鄉首爾舉辦最終場活動。