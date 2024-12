我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孝琳身穿白色短袖上衣、短褲,露出一截纖細蠻腰,搭配紅色絲襪,一雙大長腿一覽無遺。(圖/NOWnews攝影中心)

▲孝琳又唱又跳,誠意十足的表演融化每個人的心。(圖/NOWnews攝影中心)

「韓國碧昂絲」孝琳壓軸登場2024新北耶誕城演唱會舞台,不畏今晚11度低溫,身穿白色短袖上衣、短褲,露出一截纖細蠻腰,搭配紅色絲襪,一雙大長腿一覽無遺,一開始她帶來〈Say my name〉,跟著節奏勁歌熱舞,卻有眼尖觀眾發現,孝琳的嘴型和歌曲疑似對不上,狂刷一排:「對嘴嗎?」懷疑孝琳沒有開麥克風,而是「假唱」。孝琳帶著甜美笑容和滿滿活力,溫暖了每位觀眾的心,先是演唱〈Say my name〉,又帶來組曲〈Ma Boy〉、〈Touch my Body〉、〈Shake It〉,她先是用中文自我介紹:「大家好我是孝琳。」接著用韓文向粉絲們喊話:「非常開心可以這樣見到大家。」她在舞台上教新北市長侯友宜拍照姿勢,互動十分可愛,孝琳也坦言和侯友宜是第一次見面,「非常感謝市長送那麼棒的禮物,非常感謝可以跟新北市民們見面。」孝琳在演唱〈Say my name〉時,因為嘴型和音樂搭不上,一度引發網友質疑,「對嘴嗎」、「為什麼嘴型好像不對」、「快開麥。」也有網友緩頰,通常韓星都是受過專業訓練,表演會全開麥,認為孝琳是憑實力,果然孝琳下一首組曲就平反,邊唱邊舞動身體,讓寒冷的冬天都熱起來,網友忍不住大讚,「孝琳辣」、「孝琳好會唱又好美」、「孝琳好美喔。」等到現場點燈結束,孝琳繼續接連獻唱〈9Lives〉、〈Wait〉、〈去看海嗎BAE〉,熱力四射的表演融化每個人的心。