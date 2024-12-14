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▲孝琳身穿白色短袖上衣、短褲，露出一截纖細蠻腰，搭配紅色絲襪，一雙大長腿一覽無遺。（圖／NOWnews攝影中心）

▲孝琳又唱又跳，誠意十足的表演融化每個人的心。（圖／NOWnews攝影中心）

「韓國碧昂絲」孝琳壓軸登場2024新北耶誕城演唱會舞台，不畏今晚11度低溫，身穿白色短袖上衣、短褲，露出一截纖細蠻腰，搭配紅色絲襪，一雙大長腿一覽無遺，一開始她帶來〈Say my name〉，跟著節奏勁歌熱舞，卻有眼尖觀眾發現，孝琳的嘴型和歌曲疑似對不上，狂刷一排：「對嘴嗎？」懷疑孝琳沒有開麥克風，而是「假唱」。孝琳帶著甜美笑容和滿滿活力，溫暖了每位觀眾的心，先是演唱〈Say my name〉，又帶來組曲〈Ma Boy〉、〈Touch my Body〉、〈Shake It〉，她先是用中文自我介紹：「大家好我是孝琳。」接著用韓文向粉絲們喊話：「非常開心可以這樣見到大家。」她在舞台上教新北市長侯友宜拍照姿勢，互動十分可愛，孝琳也坦言和侯友宜是第一次見面，「非常感謝市長送那麼棒的禮物，非常感謝可以跟新北市民們見面。」孝琳在演唱〈Say my name〉時，因為嘴型和音樂搭不上，一度引發網友質疑，「對嘴嗎」、「為什麼嘴型好像不對」、「快開麥。」也有網友緩頰，通常韓星都是受過專業訓練，表演會全開麥，認為孝琳是憑實力，果然孝琳下一首組曲就平反，邊唱邊舞動身體，讓寒冷的冬天都熱起來，網友忍不住大讚，「孝琳辣」、「孝琳好會唱又好美」、「孝琳好美喔。」等到現場點燈結束，孝琳繼續接連獻唱〈9Lives〉、〈Wait〉、〈去看海嗎BAE〉，熱力四射的表演融化每個人的心。